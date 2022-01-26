На Алтае завели дело против органов опеки после издевательств над ребёнком
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
09:56, 26 января 2022
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Следственный комитет Алтайского края завёл второе уголовное дело после истории с ребёнком, которого мать и отчим выставили раздетым на мороз, говорится на сайте ведомства. Уголовное дело возбуждено по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики. По версии следствия, сотрудники органов опеки знали о положении детей в этой семье, но не приняли необходимых профилактических мер.
Должностные лица органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних - ПДН и КДН по Шелаболихинскому району <....> достоверно располагая сведениями о социально опасном положении трех мальчиков из села Селезнёво, не приняли в полном объёме профилактических мер, направленных на предотвращение фактов жестокого обращения, - говорится в сообщении СК РФ.
Отмечается, что должностным лицам в ходе работы было известно о систематическом нанесении побоев детям со стороны матери и её сожителя, однако действенных мер по изъятию мальчиков из семьи принято не было.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).