На Алтае завели дело против органов опеки после издевательств над ребёнком

14-летняя школьница, которую следствие считает организатором убийства своей семьи в посёлке Юрьевка Омской области, арестована, сообщила представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова, пишет «Российская газета». Её взяли под стражу в зале Куйбышевского районного суда города Омска.

По ходатайству следствия суд принял решение об аресте подозреваемой сроком на два месяца, — сообщила Болдинова. Как сообщается, мотивом для совершения жестокого преступления послужил запрет родителей на её общение с...