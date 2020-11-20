Мутные закупки: куда улетают миллиарды Роскосмоса

Международная неправительственная организация Transparency International выпустила обзор уголовных дел, связанных с коррупцией в Роскосмосе и связанных с ним предприятиях. Исследователи проанализировали госзакупки компании и обратили внимание на их непрозрачность из-за существующей системы назначения единственного поставщика и выбора субподрядчиков. При этом, как отмечают авторы документа, в ведомстве Дмитрия Рогозина хотят ещё более засекретить процедуры освоения бюджетных средств. Некоторые опрошенные NEWS.ru работники космической отрасли неохотно комментируют происходящее, опасаясь санкций, либо из-за того, что их видение ситуации слишком пессимистичное. Другие уверены, что Роскосмос необходимо реорганизовать, иначе все прежние достижения окончательно станут историей.

«Путём засекречивания информации»

Как сообщают в Transparency International, в структуру Роскосмоса входят 76 предприятий, учреждений, акционерных обществ и их дочерних компаний. Согласно норме федерального закона «О контрактной системе» эти организации получают миллиардные контракты от госкорпорации как единственные поставщики.

Мы провели исследование всех контрактов стоимостью более 30 млн рублей, заключённых по этому основанию за период с 2015 по 2018 год. Всего было проанализировано около двух тысяч контрактов на общую сумму 1,65 млрд рублей, из которых 406 млрд рублей пришлась на 106 контрактов, что достались структурам Роскосмоса: РКК «Энергия» (50,6%), Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (20,8%), Центр имени Хруничева (12,4%), РКЦ «Прогресс» (12,4%), АО «НПО имени Лавочкина» (5,9%) и иные подрядчики (3,5%). Оказалось, что многие из этих структур замешаны в коррупционных скандалах с уголовными делами, — говорится в публикации Transparency International.

Так, девять контрактов на сумму 205,6 млрд рублей были заключены Роскосмосом с РКК «Энергия». В конце августа 2020 года суд арестовал бывшего гендиректора корпорации Владимира Солнцева, занимавшего этот пост в 2014–2015 годы по обвинению в хищении на поставках техники для модуля МКС. Ущерб корпорации оценивается в 1,7 млрд рублей. Ещё одно дело о мошенничестве с подрядами «Энергии» на сумму около 200 млн рублей СК расследует с 2018 года.

Roscosmos/Global Look Press

В уголовном деле о заключении фиктивного договора фигурирует АО «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры», которое обеспечивает функционирование инфраструктуры космодромов. Всего Роскосмос заключил с ним 19 контрактов на 84,4 млрд рублей. В апреле 2018 года сотрудники центра стали фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере на 7,6 млн рублей.

В махинациях с поставками оборудования фигурировали и представители производящего космические ракеты Центра имени Хруничева, с которым Роскосмос заключил четыре контракта на сумму 27,5 млрд рублей. В октябре 2017 года силовики завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в связи с хищением более 20 млн рублей при модернизации производства ракет-носителей «Ангара».

В октябре 2018 года от своей должности был отстранён директор РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин (с руководимым им предприятием Роскосмос заключил 19 контрактов на 50,5 млрд рублей), ставший фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и «присвоении или растрате». Он обвиняется в заключении невыгодного договора на сумму более 125 млн рублей, а также в организации загранкомандировки своих подчинённых, на которую потратили около 745 тысяч рублей. Следствие также считает незаконной произведённую директором предприятия компенсацию бывшему главному инженеру «Прогресса» Сергею Тюлевину в размере 3,5 млн рублей. Тюлевин вместе с дочерью Кирилина Светланой (работавшей на «Прогрессе» в должности начальника управления финансов) проходил по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании средств. Ущерб оценивается в 532 млн рублей.

НПО имени Лавочкина, с которым Роскосмос заключил 16 контрактов на 23,9 млрд рублей, фигурировало в истории с оформлением фиктивных договоров оказания юридических услуг. Предприятие выбрало в качестве единственного поставщика адвоката Игоря Третьякова, который должен был представлять интересы компании в судах с Минобороны и Роскосмосом. За это ему выплатили 332,5 млн рублей. Как писал NEWS.ru, фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере в 2018 году помимо самого адвоката стали гендиректор предприятия Сергей Лемешевский и глава дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова.

Всего в Transparency International напомнили о 28 коррупционных делах, заведённых с 2014 года, в которых фигурировал Роскосмос. В их числе многочисленные злоупотребления при строительстве космодрома Восточный. Тут стоит напомнить, что ещё в 2018 году в Генпрокуратуре заявляли , что по фактам нарушений при строительстве космодрома заведено более 140 уголовных дел, а ущерб составил более 10 млрд рублей. На тот момент было выявлено более 17 тысяч нарушений закона, более тысячи «должностных лиц, представителей сторонних подрядных организаций» привлекались к различным видам ответственности.

Roscosmos/Global Look Press

Как заявляют в Transparency International, ежегодно Роскосмос и его дочерние структуры входят в список лидеров рейтинга по объёму нарушений в сфере контрактной системы, составляемый Счётной палатой. Так, в 2017 году госкорпорация заняла в этом списке первое место с «кейсом» в 10,8 млрд рублей, в 2018-м — четвёртое (28,2 млн рублей), в 2019-м — второе (1,5 млрд рублей). И это, как подчёркивается в обзоре, «без учёта сведений, составляющих государственную тайну».

Сложившаяся в космической отрасли схема назначения единственных поставщиков с последующей непрозрачной системой субподрядов создаёт благоприятную почву для коррупции. Если увидеть, кому, по какой цене и на каких условиях Роскосмос отдаёт контракты, мы пока ещё можем, то отследить цепочку субподрядов становится практически невозможно: подрядчики осуществляют закупки не в соответствии с законом «О контрактной системе», а руководствуясь Положением о закупках Роскосмоса, — отмечают в Transparency International.

Такая ситуация позволяет чиновникам госкорпорации вместо конкурсных процедур заключать контракты с любыми организациями и не публиковать документы закупок. В результате происходят «хищения через субподряды путём завышения цен, двойная оплата работ, подделка договоров, оплата фиктивных услуг, поставка (приёмка) несоответствующего договору оборудования и другие виды мошенничества».

Судя по всему, избавиться от пристального внимания к Роскосмосу правительство решило не с помощью выявления и устранения причин масштабной коррупции в госкорпорации, а путём засекречивания информации, — полагают авторы исследования, призывая сделать публичной закупочную документацию по контрактам, заключённым на основании актов президента и правительства.

Как сообщил NEWS.ru замруководителя российского отделения Transparency International Илья Шуманов, Роскосмос является не только крупнейшим заказчиком из всей исследованной выборки, но и лидером по числу уголовных дел в отношении подведомственных структур, получавших государственные контракты. Также он отметил, что дело не только в том, что корпорацию возглавляет Дмитрий Рогозин, который ранее не имел отношения к космической отрасли.

Рыба всегда гниёт с головы, и говорить, что руководитель ни при чём, было бы неправильно. Но я не уверен, что попадание к руководству [Роскосмосом] космонавта приведёт к тому, что деньги начнут более эффективно тратиться. Потому что тот монстр, который создан в лице госкорпорации Роскосмос, по сути не даёт возможности для эффективного управления этой отраслью. И с каждым годом она становится всё более неэффективной. В силу того, что на неё нагружается всё больше и больше задач. Начиная от строительства космодрома и кончая запуском ракет. Вот недавно появилась информация, что они собираются торговать какими-то продуктами. Разбег большой. Илья Шуманов замглавы российского отделения Transparency International замглавы российского отделения Transparency International

По его информации, в этом году Роскосмос подготовил нормативное обеспечение для сокрытия информации о своих госзакупках. Таким образом, как подчёркивает Илья Шуманов, корпорация Дмитрия Рогозина «ещё сильнее закрывает систему».

По факту через два года мы уже не будем знать, кто украл, кто кому какой госконтракт отдал. К чему это приведёт? Любая коррупционная система ненадёжна и будет давать сбои. И мы уже теряем заработанное в советское время в космической отрасли. Что будет дальше, вам понятно, — разюмировал Шуманов.

«Без руля и ветрил»

Недавно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у него «нулевая терпимость к воровству и коррупции», не исключив возможности возбуждения новых уголовных дел. По материалам службы внутреннего аудита госкорпорации в 2019–2020 годах силовики возбудили 22 уголовных дела, связанных с космической отраслью. В основном это эпизоды, связанные с коррупцией.

Roscosmos/Global Look Press

На этом фоне в госкорпорации начались сокращения затрат на персонал ради научно-технического направления.

У нас режим максимальной экономии, урезаны на 15–20% раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента, на 100 человек сокращён аппарат госкорпорации и до 15 человек со 100 сокращается аппарат Объединённой ракетно-космической корпорации. Деньги концентрируются исключительно на создание нового научно-технического задела, — написал Рогозин в Facebook.

Не исключено, что это может быть связано с огромными запросами Роскосмоса, чьё руководство не первый год пытается составить конкуренцию зарубежным проектам. Так, 6 ноября стало известно, что госкорпорация запросила у кабмина 1,5 трлн рублей на создание спутниковой системы «Сфера», которую позиционируют как российский ответ американской системе Starlink и британо-индийской OneWeb. Эта сумма превышает размер всей Федеральной космической программы России на десятилетний период с 2016 по 2025 год.

За несколько дней до этого президент Владимир Путин раскритиковал Рогозина за задержки с утверждением некоторых программ в космической отрасли, в том числе создания космической группировки «Сфера», потребовав оперативно исправить ситуацию. В ответ на это глава Роскосмоса сказал , что «уткнулись в конкретные параметры финансирования». Он намекнул про «свои и так не очень простые отношения с руководством Минфина», добавив, что расхождения в оценке стоимости программ между госкорпорацией и финансовым ведомством составляют «от нуля до 1 трлн рублей».

Ранее глава государства устраивал «разнос» Рогозину год назад, заявив, что в строительстве космодрома Восточный так и не удалось навести порядок, несмотря на многочисленные уголовные дела.

Сто раз сказано было: «Работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект тоже носит практически общенациональный характер». Нет! Воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет. Порядка так там до сих пор и не удалось навести как следует, — негодовал Путин.

Критику руководства Роскосмоса вызывают и провалы в отечественной космонавтике на фоне успехов западных коллег. В октябре Дмитрия Рогозина раскритиковал лётчик-космонавт, совершивший два полета на МКС в 2009–2010 и 2014 годах, Максим Сураев. Он написал на своей странице в Twitter, что «у нашей космической отрасли большие перспективы с таким руководителем». Незодолго до этого он также возмущался состоянием отрасли.

NASA завершила полномасштабные испытания ракеты-носителя SLS, предназначенного для полета на Луну. Разгонные блоки отработали на расчётной мощности более двух минут. Столько же времени потребуется на то, чтобы вывести ракету на орбиту. Извини, Юра (Гагарин), мы всё... — констатировал космонавт.

Высказываясь о состоянии российской космической отрасли, он с обидой за Отечество говорил про «ракеты под хохлому», продюсирование фильма на МКС, чтобы «опередить NASA и Тома Круза» и строительство в Филях «очередного космоцентра» на фоне существующего, но не работающего в Королёве.

В беседе с NEWS.ru Сураев заявил, что не будет комментировать ситуацию в Роскосмосе, поскольку «уже хлебнул за свою смелость», посоветовав все вопросы адресовать Рогозину. Другой космонавт, Фёдор Юрчихин, который с 2002 по 2017 год четырежды работал на МКС, также не стал давать интервью, опасаясь, что «оно будет супернегативное». При этом он предположил, что «ничего хорошего с космической отраслью не будет».

Roscosmos/Global Look Press

Коллега Юрчихина и Сураева Александр Александров, летавший в космос в 1983-м и 1987 году, признал, что проблемы Роскосмоса связаны с тем, что работа идёт «без руля и ветрил».

Сегодня Роскосмос — это не Министерство общего машиностроения (оно курировало производство оборудования для космоса в СССР. — NEWS.ru), и контингент всего состава руководителей и исполнителей в Роскосмосе совершенно иного и содержания, и облика. Он представляет лицо нашего космического содружества предприятий, организаций, которые имеют величайшую историческую память. И когда у нас без руля и ветрил идёт организация нашего сообщества космических предприятий, то хорошего из этого ничего не выйдет. Александр Александров лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза

Он уверен, что «начинать надо с реорганизации Роскосмоса». По мнению ветерана советской космонавтики, «мы никуда не двинемся нормальным путём, пока существуют такие порядки».

В подготовке материала также принимала участие Марина Ягодкина.