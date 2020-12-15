Культурные ультрас: Telegram-каналы обвинили в срыве фестивалей и выставок

В Москве в последнее время произошло несколько срывов культурных мероприятий, организаторы которых винят в этом публикации анонимных Telegram-каналов — Cultras и «Закулиска». Так, летом прошлого года был отменён фестиваль, посвящённый культурам стран Средней Азии. Его организаторы уверены, что Cultras связан с властью и атакует те культурные инициативы, которые кажутся кому-то крамольными. При этом срывы мероприятий не были связаны с пандемией коронавируса — проблемы начались в период, когда карантинные ограничения не действовали. В ситуации разбирался NEWS.ru.

Фестиваль, посвящённый культуре трудовых мигрантов из Средней Азии, под названием «Посольство» должен был пройти 18 августа прошлого года в парке «Фили». Однако всего за несколько дней до начала было объявлено, что мероприятие «по техническим причинам» переносится на сентябрь. В этом месяце его провести также не получилось и, по словам организаторов, на самом деле «Посольство» фактически отменили ещё в августе, и власти просто «тянули резину».

Переносу или фактической отмене фестиваля предшествовали достаточно жёсткие публикации в анонимных Telegram-каналах. Так, например, описывал ситуацию канал «Закулиска», посвящённый театральной жизни.

На деньги Михельсона... легально создают уличную армию — всех этих подкачанных ребят из подпольных бойцовских клубов для среднеазиатов. Зачем это всё Леониду Викторовичу — только гадать. Наверное, он слишком уж доверяет поклоннице «Красных бригад» Терезе Мавике. Ей-то пофиг — есть куда свалить, если что. Да и у Михельсона денег хватит эмигрировать. А нам останется «протестная Москва» с новыми бойцами — из бывших соотечественников, — написали в «Закулиске».

Леонид Михельсон и Тереза Мавике — основатели фонда современного искусства V-A-C, который был соорганизатором фестиваля «Посольство». Другие соорганизаторы, в частности автор документального фильма «Песни Абдула» о судьбе таджикского музыканта Абдумамада Бекмамадова Анна Моисеенко, считает, что именно V-A-C был инициатором отмены мероприятия.

v-a-c.ru

Фестиваль готовился почти год, до его проведения оставалось несколько дней на тот момент, когда нам сообщили об отмене. Давно была готова программа, было создано мероприятие, были анонсы в СМИ и так далее. Дальше версии о причинах менялись. Сначала причиной называлось несогласование заявки со стороны МВД. Мы стали выяснять эту ситуацию с парком, который и занимался согласованиями в том числе. Позже парк нам сказал, что согласование получено. Тогда V-A-C стал называть другие причины — финансовые и организационные. Всё это звучало уже не очень убедительно. Анна Моисеенко режиссёр режиссёр

По словам Моисеенко, какой-либо инициативы V-A-C провести мероприятие в другое время не было.

Стало понятно, что причина отмены в чём-то другом, о чём нам не сообщают. Фонд даже не объявил об отмене фестиваля официально, написав у себя на сайте только о переносе даты и удалив само мероприятие. По факту, это был не перенос, конечно, а отмена, потому что фестиваль так никогда и не состоялся, — говорит режиссёр.

С ней согласен ещё один соорганизатор, левый активист и создатель группы «Аркадий Коц» Кирилл Медведев. На своей странице в Facebook он обратил внимание на критические публикации в другом канале — Cultras. Там касательно акции «Посольства» обратили внимание на то, что в рамках фестиваля будет реализован проект «Трудовая миграция и транснационализм», что фокусом проекта стал «феномен транснациональной идентичности — особой формы самоопределения, которая формируется у людей с опытом миграции», а также на то, что речь пойдёт о «противостоянии колониальному подчинению и глобализации».

То есть это всё — не про московское гостеприимство и дружбу народов. По замыслу организаторов, в «Филях» соберутся новые хозяева. Противостоять нашему с вами «колониальному подчинению» и формировать нашу «транснациональную идентичность». Свою идентичность, понятное дело, не тронут... У нас Департамент культуры уполномочен формировать свои стратегии национальной политики для граждан других государств? — задались вопросом авторы публикации на канале.

Медведев уверен, что канал эффективен в процессе закрытия различных мероприятий, потому что работает на то, чтобы оповещать разные официальные структуры о якобы «крамольных» мероприятиях.

Cultras открыто апеллируют к властным структурам, а не к общественному мнению, и весь их формат выстроен как поток публичных доносов одним представителям власти на других, которые по наивности или злому умыслу якобы ведут антипатриотическую культурную войну. Кирилл Медведев политический активист, поэт, лидер группы «Аркадий Коц» политический активист, поэт, лидер группы «Аркадий Коц»

Пресс-секретарь V-A-C Нонна Газаева в беседе с NEWS.ru подчеркнула, что фонд является большой организацией, которая не может и не должна ориентироваться в своих действиях на публикации в Telegram-каналах.

Фонд являлся единственным организатором фестиваля, на нём были все административные, финансовые и технические обязательства по его подготовке и проведению, поэтому фестиваль мог быть отменён только решением фонда. Поскольку незадолго до начала фестиваля фонд счёл уровень его готовности недостаточным, было принято решение о его отмене. Тем не менее отношения фонда с предполагаемыми участниками этого фестиваля остались перспективными с точки зрения возможной совместной работы в будущем, — объяснила Газаева в ответе на запрос.

v-a-c.ru

Инструмент публичного доноса?

Cultras, согласно доступной аналитике, имеет свыше 15 тысяч подписчиков, охват одного поста — примерно 12,8 тысячи. В среднем Cultras публикует в день пять сообщений. Пик просмотров был 20 сентября — 1 млн 300 тысяч человек. Одни из тех, кто активно делает репосты его публикаций, — известные провластные (или, согласно расследованию «Проекта», просто напрямую работающие на Кремль) каналы вроде «Ортеги» и «Караульного». Впрочем таковых немного.

Одна из самых громких историй с Cultras, получившая широкое освещение в прессе, — экспозиция в Третьяковской галерее картины Алексея Каллимы «Между случайностью и необходимостью», по мнению некоторых, «романтизирующая чеченских боевиков». Это самый известный инцидент, но далеко не единственный. О недовольстве чем-то Cultras пишут достаточно часто. При этом достаётся не всегда чему-то «оппозиционному». Так, каналу не понравился спектакль «Лавр» в МХАТ им. М. Горького, который появился там благодаря заместителю художественного руководителя Захару Прилепину, известного своими консервативными и лоялистскими взглядами.

Из последнего — канал ругал директора музея Кунсткамеры Андрея Головнёва за огромные очереди во время пандемии, директора «Поморской филармонии» Василия Ларионова после того, как его госучреждение объявило тендер на полмиллиона на «выступление Шендеровича Виктора Анатольевича на Литературно-джазовом спектакле», который выиграл ИП Шендерович В. А. Также канал резко высказался по поводу депутатов Мосгордумы, желающих выделить дополнительные средства креативным пространствам вроде «Винзавода» и ЦТИ «Фабрика». По мнению Cultras, там «стебут» «Бессмертный полк» и проводят другие антигосударственные инсталляции.

Одной из тех, кто публично жаловался на Cultras, была фем-активистка и до недавнего времени заведующая государственной галереей «Пересветов переулок» Дарья Серенко. Cultras неоднократно неодобрительно писал о её деятельности. По словам знакомых девушки (NEWS.ru не удалось взять ее комментарий), она была уволена из галереи в следствие этой критики. Серенко же писала , что покинула работу сама из-за непрекращающейся критики её оппозиционной деятельности со стороны начальства. В сентябре она должна была выступать на фестивале «Вульва 3.0», однако он сорвался после прихода силовиков. По этому поводу Cultras написал, что «если всё так будет развиваться дальше — воевать нам скоро будет не с кем».

Хозяева канала отказались говорить, кто они, отметив, что анонимному каналу было бы странно выдавать себя. Однако там объяснили, как они видят ситуацию. По их словам, за время работы они слышали очень много версий по поводу того, на кого якобы работают: Минкульт, миллиардера Константина Малофеева, администрацию президента и другое.

Cultras — это частный проект, если так вообще можно сказать про Telegram-канал. Нам не платят зарплат, мы не входим в какие-то «сетки», у нас нет спонсоров, и время от времени мы продаём рекламу — это приятный бонус. У нас небольшая редакция, которая работает онлайн и практически не пересекается в реальном пространстве, хотя мы все друг с другом знакомы. У нас есть человек, который занимается продвижением, человек, который отвечает за фактуру, есть тот, кто её обрабатывает в посты и тексты, есть люди, которые проверяют информацию на предмет достоверности, — в общем обычная Telegram-история, — объясняют авторы канала.

Они добавляют, что их впечатлила история вышеупомянутого канала «Закулиска» и его идеология коллективной редакции, когда сотрудники театров и галерей могут рассказать о том, что происходит за закрытыми дверями культурных учреждений. Поэтому было решено сделать свой проект — «более жесткий и более мужской».

Какие-то критикуемые нами мероприятия отменяют, какие-то — вполне себе проводят. Наверное, наши аргументы выглядят убедительно для тех, кто решает что-то отменить, а может дело вовсе и не в нас. Очень удобно вешать всех собак на анонимный канал в Telegram, — говорят в Cultras.

Что касается их влияния на власть, то администраторы канала уверяют, что его сложно оценить. Однако они периодически попадают в недельные топы публикаций — а значит и в мониторинги Telegram, проводимые властными структурами.