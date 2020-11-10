Финансовая разведка: бюджет РФ расхищают под видом борьбы с COVID-19

Росфинмониторинг зафиксировал с начала 2020 года хищение из бюджета России около 100 млрд рублей. В связи с этим возбуждено 120 уголовных дел. Более 10 млрд рублей уже конфисковано обратно в доход государства, говорится в отчёте директора ведомства Юрия Чиханчина (есть в распоряжении NEWS.ru). В нём говорится также, что новые теневые преступные схемы стали маскироваться под программу борьбы с последствиями эпидемии коронавируса — поддержки бизнесменов и обычных граждан. Кроме того, в этом году ведомству удалось не допустить вывода денежных средств за рубеж более чем на 25 млрд рублей и незаконное обналичивание почти на 60 млрд рублей.

В группе риска

Это касается и схем обналичивания, и уклонения от уплаты налогов, и зачастую попыток хищения средств, выделяемых государством, а иногда просто мошенничества в отношении отдельных физических лиц, рассказал Чиханчин на конференции Ассоциации российских банков. Новость об этом попала в ленты новостей, но за бортом остались цифры. В Росфинмониторинге отказались предоставить NEWS.ru свежую конкретику по цифрам и фактам, выходящую за пределы выступления своего руководителя. Однако о масштабе происходящего можно судить по предыдущим заявлениям Росфинмониторинга, которые не освещались широко, но попадали в ведомственные отчёты, которые изучило наше издание.

Ещё в середине июня Юрий Чиханчин докладывал президенту Владимиру Путину о том, что финансовая разведка взяла на контроль порядка 7 тысяч контрактов, «в предмете которых указана их связь с COVID-19», на общую сумму, превышающую 11 миллиардов рублей, исполнителями по которым являются порядка 4,5 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С целью предотвращения возможного неисполнения данных контрактов финансовая разведка провела оценку их участников, в результате которой выявлен ряд исполнителей, «которые находились в зоне риска». Материалы по некоторым из них переданы в правоохранительные органы.

Как пояснял тогда Чиханчин, «на сегодняшний день часть контрактов расторгнута, возбуждены уголовные дела. Но после этого динамика стала меняться в лучшую сторону. Действительно, повысилась исполнительская дисциплина непосредственно тех, кто работает с коронавирусом». Он утверждал, что наблюдается динамика падения по количеству подозрительных операций и по участию фирм-однодневок в таких контрактах. Это касается в том числе заказов по приобретению аппаратов ИВЛ. Однако около трети исполнителей по таким контрактам замечены в использовании подозрительных схем, в том числе фиктивных операций.

Только появились и уже выходят на миллиардные контракты, — рассказал Чиханчин (цитата по изданию Росфинмониторинга «Финансовая безопасность»).

Кроме того, глава Росфинмониторинга прямо заявил, что системообразующие предприятия, претендующие на поддержку государства во время пандемии, нередко вызывают подозрения в подготовке к хищениям средств.

Так, среди них были выявлены компании, которые уже проходили в материалах финансовой разведки с пометкой «в зоне риска» по фактам преднамеренного сокрытия реального финансового положения, перечисления средств в адрес организаций, зарегистрированных за рубежом, в том числе в офшорах. Ряд из них были замечены в выводе денежных средств в теневой оборот с использованием «технических» компаний, в размещении средств в депозиты и участии иностранцев в управлении. Об этом было проинформировано правительство России.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате по итогам взаимодействия с ФСБ и ФАС уже в июне 2020 года были выявлены картельные сговоры на 700 миллионов рублей в рамках госконтрактов по борьбе с пандемией, все они были расторгнуты. Сохранено бюджетных средств почти на 3,8 миллиарда рублей. Возмещён ущерб в размере порядка 3 миллиардов, возбуждено около 50 уголовных дел. Около 2 миллиардов рублей арестовано.

Под предлогом невозможности

Ольга Тисен, начальник юридического отдела Росфинмониторинга, в своём докладе «Риски хищения бюджетных средств, имущества граждан и государства в период пандемии коронавируса» пишет, что законодательные изменения в регулировании госзакупок в 2020 году позволили изменять сумму и сроки исполнения госконтрактов. Кроме того, верхний порог цены контракта с единственным поставщиком повышен в два раза: с 300 до 600 тысяч рублей, а минимальный размер обеспечения исполнения контракта снижен с 5% до 0,5% начальной цены. Всё это, по её мнению, открывает простор для злоупотреблений во время пандемии. Особенно велика вероятность таких преступных схем при приобретении медицинских изделий и товаров, средств индивидуальной защиты.

Она приводит в пример то, что летом текущего года государство закупало инфракрасные термометры с разбросом цен от 8 до 28 тыс. рублей. Тепловизоры закуплены по цене от 740 тысяч до 1,2 миллиона рублей, защитные костюмы одного наименования и производителя приобретены по цене от 554 до 3600 рублей.

Указанные факты могут свидетельствовать о завышении стоимости идентичных товаров и, соответственно, цены государственных контрактов с целью возможного хищения бюджетных средств и требуют изучения на предмет наличия признаков преступлений, — пишет в отчёте Ольга Тисен.

Опасность, по её словам, также заключается в проведении через упрощённый порядок государственного заказа, изначально созданный для срочных закупок средств борьбы с коронавирусом, товаров, которые к этому никакого отношения не имеют. Очевидная лазейка для хищений в период пандемии — срыв исполнения договоров с государством под предлогом невозможности их исполнения во время разгула болезни.

Александр Авилов/АГН «Москва»

Специалист финансовой разведки обращает внимание и на другое обстоятельство. Ряд товаров, предназначенных для борьбы с COVID-19, являются одноразовыми: маски, перчатки, защитные костюмы, дезинфицирующие средства и так далее. Это затрудняет возможность проверки их фактического приобретения, по прошествии времени есть возможность сослаться на то, что они уже израсходованы.

В этой связи высоки риски использования преступных схем, связанных с хищением денежных средств, выделенных на обеспечение санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии, без фактической поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, — отмечает она.

К последнему очевидному риску Ольга Тисен относит возможность закупки в упрощённом порядке и продажи контрафактных и просроченных средств для борьбы с коронавирусом.

Отдельно в своём докладе глава юридического отдела Росфинмониторинга касается возможности хищений на ассигнованиях государства, предназначенных для борьбы с COVID-19.

Так, согласно указу президента РФ, с лета текущего года объявлено о введении кредитной программы поддержки занятости. Она предусматривает выделение кредита в размере 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из 6 месяцев на срок до апреля 2021 года. Если в течение срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны за счёт государства. В этой связи Росфинмониторинг ожидает, что предприятия будут включать в число работников «мёртвые души», чтобы получать субсидии, права на кредитные каникулы, налоговые льготы, мораторий на банкротство и так далее.



В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.