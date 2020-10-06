Эмоционально-тепловая завеса: ЧП в Великих Луках обнажило «закрытость» школ

Случившееся на линейке в школе Великих Лук Псковской области, где 14 учеников разных классов почувствовали себя плохо и оказались в больнице, обрастает множеством версий, ни одна из которых пока не даёт внятного объяснения. Администрация учебного заведения сначала пыталась представить происшествие как следствие перегрева детей на октябрьском солнце, а затем изменила версию на некий «эмоциональный фон». Этот инцидент, по мнению наблюдателей, в очередной раз показал систему функционирования образовательных заведений, где разглашение данных о любом негативном событии считается выносом «сора из избы», как в закрытых институциях типа тюрем или военных частей. NEWS.ru обратил внимание на то, как школьное происшествие обставили официальные структуры, и попытался выяснить, почему они так делают.

Октябрьский перегрев

Первым о ЧП сообщил официальный Telegram-канал Псковской области. По его информации, 5 октября во время торжественной линейки плохо себя почувствовали ученики разных классов великолукской школы № 7. По состоянию на 6 число проблемы возникли у 14 человек из разных классов — от шестого до одиннадцатого. Трое детей потеряли сознание и были доставлены в реанимацию.

По информации местных жителей, видевших детей в больнице, лица школьников были «зеленоватого оттенка», дети «ходили шатаясь». Кроме того, люди, которые находились на дневном стационаре, «отправились домой по указанию больницы, чтобы освободить места детям». Родственница одного из пострадавших сообщила, что её ребёнок, потерявший сознание во время линейки, пожаловался на тяжесть в ногах и помутнение в глазах.

m.v_007/instagram.com

Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, двое детей оставались в состоянии средней степени тяжести. Состояние остальных удовлетворительное. Все они «проходят углублённое обследование, а завтра планируется перевести их на амбулаторное наблюдение».

Во время торжественной линейки (проводилась на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции) 13 детей почувствовали серьёзное недомогание (позднее в больницу поступил ещё один школьник. — NEWS.ru). Ребята из разных классов жаловались на головокружение, слабость, озноб, некоторые — на тошноту. Как и положено, на мероприятии присутствовал дежурный медицинский персонал. Благодаря этому в кратчайшие сроки дети были госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу, где им была оказана необходимая помощь, — написал Ведерников в Instagram.

По словам главы региона, рассматривается несколько версий произошедшего, из которых исключена «версия с возможным наркотическим воздействием». Начальник управления образования администрации города Великие Луки Татьяна Лозницкая также заверила, что разговоры об отравлении в школьной столовой или запрещёнными веществами несостоятельны.

Все ребята хорошие, для них участие в этой линейке было поощрением, — сказала чиновница.

Пока причина отравления неизвестна. Михаил Ведерников сообщил , что, по последним данным, в анализах мочи и крови «никаких посторонних веществ не выявлено», добавив, что окончательные результаты по широкому спектру исследований крови будут представлены 9 октября. Местный депутат Александр Козловский рассказал , что СК «направил из Москвы усиление». В прокуратуре Псковской области проинформировали, что начали проверку, на которую «брошены большие силы». В ведомстве пообещали не «тянуть» с работой и не ждать «14 или 30 дней».

Также в СМИ появилась информация о том, что Роспотребнадзор якобы не выявил чего-либо подозрительного в пробах воды и воздуха, взятых в великолукской школе № 7.

Вскоре после того как о ЧП стало известно, в публичном пространстве высказывались различные, порой весьма противоречивые, версии случившегося. Так, упомянутая Татьяна Лозницкая утверждала, что «никто в обморок не падал» и «лишь у одной девочки подкосились ноги, но её вовремя подхватили». В то же время одна из школьниц, присутствовавшая на линейке, сообщила совсем иные подробности.

Я стояла в первом ряду. Смотрю — мужики подбегают к мальчику. Потом девочка, ещё одна, мальчик, снова девочка. Из других классов тоже падать начали. Один мальчик вообще плашмя упал, — рассказывала школьница.

Множество вопросов вызывают и слова директора школы № 7 Натальи Демиховской. За один день она успела назвать две сомнительные причины инцидента.

Пока я ничего комментировать не буду. Заключения врачей нет. Просто было очень жарко. Скорее, тепловой [удар], — сказала она первоначально.

При этом, как отмечают местные СМИ, 5 октября в Великих Луках было не выше +18°C. Но вскоре Демиховская стала выдвигать другую версию, согласно которой дети стали падать в обморок из-за некоего «эмоционального фона». Что директор школы подразумевала под этим выражением, она не уточнила.

Данные предположения со скепсисом воспринял юрист Конфедерации труда России и публицист Дмитрий Якушев. По его мнению, дети падали в обморок, потому что линейка могла напоминать пытку, а версия о тепловом ударе «выглядит так же правдоподобно, как и нарушение обмена веществ у Навального».

У меня другая версия. Дети начали терять сознание от голода, напряжения и усталости. Это была патриотическая линейка с присутствием лучших людей города и показательными выступлениями военных. Несчастных детей расставили на расстоянии более метра друг от друга, чтобы каждый был хорошо виден и чтобы они не могли двигаться, общаться друг с другом и как-то отвлекаться. Дмитрий Якушев юрист Конфедерации труда России, политический аналитик юрист Конфедерации труда России, политический аналитик

По его словам, школьники были вынуждены стоять по стойке смирно перед лицом администрации школы и выступавших городских начальников.

Дальше — внимание! На момент, когда дети начали падать, патриотическое промывание мозгов продолжалось уже более двух часов. Попробуйте простоять два часа по стойке смирно и не упасть. По сути администрация школы и городские начальники организовали пытку детей. Получили известный результат. Естественно, виновные не будут ни названы, ни наказаны, — подчеркнул Якушев.

Огласку скандальных ситуаций, возникающих в бюджетных учреждениях, нередко пытаются ограничивать, чтобы не лишиться поддержки со стороны вышестоящего начальства и «не выносить сор из избы». А из-за «дискуссионных» версий инцидентов, как в случае с Великими Луками, зачастую школы или другие бюджетные организации становятся похожими на закрытые объекты. Например, в полицейских участках, военных частях или местах лишения свободы травмы или гибель задержанных (арестантов, жертв дедовщины) подчас объясняются откровенно неправдоподобным образом вроде «многократного падения с высоты собственного роста».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Замок для общества

На положение школ и иных бюджетных учреждений отчасти может влиять и то, что их сотрудники часто выполняют «дополнительные» функции вроде организации выборов, а также многочисленные нарушения и последующие фальсификации результатов голосования. Эта «нагрузка» делает бюджетников (особенно исполнителей из числа руководителей низшего звена) объектом критики и, как следствие, заставляет выбирать определённую тактику поведения.

По мнению лидера профсоюза «Ученик» Леонида Шайдурова, закрытость школ является одной из основных проблем образования как в России, так и в других странах.

Помимо коммерциализации, закрытость является одной из проблем образования. Но первопричина скорее в бюрократизации и внутренних правилах школы, которые часто так или иначе отличаются от норм закона «Об образовании», когда родители не всегда осведомлены об учебном процессе. И таким образом можно провести параллели с другими социальными институтами, даже такими, как тюрьма. Школа — один из самых сильных идеологических аппаратов, и именно поэтому там учат защите властных интересов. Это в целом противоречит парадигме образования, согласно которой школа свободна от политики, но при этом является для человека одним из самых первых опытов, свидетельствующих о том, что если ты не будешь заниматься политикой, политика будет заниматься тобой. Леонид Шайдуров основатель профсоюза «Ученик» основатель профсоюза «Ученик»

Как считает преподаватель и публицист Илья Будрайтскис, в отличие от тюрьмы или полицейского участка, школа — «это не просто госучреждение, которое предоставляет обществу какие-то услуги, но и часть самого общества». В этом качестве она должна быть связана с социумом и открыта ему, подчёркивает эксперт.

Общество может и должно оказывать влияние на образовательный процесс и рассматривать школу как публичное место, открытое для общественного контроля, распространения информации и так далее. То, что произошло в городе Великие Луки, ещё раз показывает, что сегодняшняя российская школа бесконечно далека от этого положения. Случилось очередное ЧП, а власти и руководство учебного заведения заняты устранением негативной информации. Мне кажется, что это связанно и с пассивностью самого общества, и с тем положением, в котором находятся учителя и преподавательские коллективы. Мы помним из советских фильмов фигуру учителя как наставника, главная добродетель которого — независимо критически мыслить и передавать навыки. Илья Будрайтскис преподаватель политической философии, историк преподаватель политической философии, историк

По словам Будрайтскиса, фигура российского учителя бесконечно далека от советского прототипа. Это происходит из-за условий, в которые учителя поставлены.

Они находятся в постоянном стрессе, у них постоянные переработки, они в постоянном ощущении зависимости от руководства. Вся школьная система сегодня построена так, что учитель, чтобы построить свою карьеру, должен быть лояльным начальству. Зависимостью от воли руководства и объясняется общественная пассивность преподавателя, его закрытость, готовность к исполнению любых приказов сверху и к восприятию начальства, а не сообщества родителей или своих коллег, — отметил историк.

По его мнению, «система вертикальной лояльности препятствует и свободному обмену мнениями в учительских коллективах». Это, в частности, «введение новой оплаты труда, зависящей от показателей, которой может манипулировать директор». Как отмечает Будрайтскис, такие реформы школьного образования продолжаются два десятилетия.

В подготовке материала принимала участие Марина Ягодкина.