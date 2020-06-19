Школы в Москве стали получать по почте «официальные обращения» от частных структур под видом чиновничьих разнарядок. Их авторы намекают на вторую волну коронавируса, которая якобы предстоит осенью, и советуют за деньги повышать свою квалификацию в сфере дистанционного обучения. Власти открещиваются от причастности к подобным коммерческим предложениям, но не отрицают возможности негативного эпидемиологического сценария. NEWS.ru решил выяснить, кто стоит за письмами счастья, которые фактически являются рекомендацией воспользоваться платными услугами от имени организации похожей по названию на госструктуру, но не имеющей к государству отношения.

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О том, что столичные школы получают письма с намёками на возможное возобновление дистанционного обучения в новом учебном году, NEWS.ru стало известно от профсоюза «Учитель». Активисты предоставили редакции копию странного документа, рассылаемого по московским общеобразовательным учреждениям от имени некоего «секретариата координационной группы оперативного штаба взаимодействия при ФРО» за подписью директора Татьяны Тишкиной.

В этой бумаге утверждается, что «в сентябре 2020 года прогнозируется вторая волна активизации коронавирусной инфекции в мире», в связи с чем «педагогическим работникам школ необходимо заблаговременно изучить новые требования к правилам гигиены, вопросы, связанные с работой школы в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, в полной мере освоить дистанционные технологии обучения». Далее в документе идёт фактическая реклама курса повышения квалификации в части удалённого обучения через сайт «Школьный портал». Интернет-ресурс с таким же названием появился в конце 2007 года как страница для всех школьных компьютеров России. Его создание курировало государство в лице Рособразования. На разработку проекта из бюджета потратили почти 14 млн рублей, хотя эксперты в области IT указывали, что для создания подобного продукта требовалась в десять раз меньшая сумма. Вскоре после появления сайт перестал функционировать.

Просим директоров школ не позднее 1 июля 2020 года довести данную информацию до сведения педагогических работников школ, — резюмирует Тишкина.

Редакция NEWS.ru связалась с отправителями писем, позвонив по указанному в них телефону. Взявшая трубку женщина не назвала организацию, которую она представляет, но подтвердила, что они рассылали информацию о курсах для педагогов.

Курсы платные — 750 рублей за 72 часа. Мы не относимся к министерству образования, мы частная организация с лицензией на образовательную деятельность, — сообщила она.

NEWS.ru

Примечательно, что на сайте «Школьный портал» нет выходных данных. Там говорится, что это «официальный ресурс, призванный своевременно информировать руководителей образовательных организаций, педагогических работников, родителей об изменениях в законодательстве РФ в сфере образования, предоставлять актуальные сведения об образовательных организациях, освещать наиболее важные и значимые мероприятия в системе образования».

Организация с замысловатым бюрократическим названием «секретариат координационной группы оперативного штаба взаимодействия при ФРО», как и её «директор» Татьяна Андреевна Тишкина в государственном реестре данных юридических лиц не значатся. Судя по всему, аббревиатура «ФРО» расшифровывается как «Федерация развития образования». Соответствующая структура фигурирует в одном из документов, размещённом на сайте «Всероссийский публичный смотр среди образовательных организаций „Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России“», ссылка на который размещена на главной странице «Школьного портала».

Под названием «Федерация развития образования» с 2007 года действует зарегистрированное в Брянске ООО, то есть коммерческая организация с уставным капиталом 19 тысяч рублей. Её директором и единственным учредителем является некий Филичев Сергей Владимирович. Согласно бухгалтерской отчётности ООО «Федерация развития образования» стало вести экономическую деятельность лишь в 2019 году, получив прибыть в 409 тысяч рублей.

ООО «Федерация развития образования» в марте 2020 года выступило одним из учредителей ООО «Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки кадров при президиуме ФРО», также базирующегося в Брянске. Директором этой компании значится упомянутый Сергей Филичев, а вторым учредителем (95%) — Филичева Марина Сергеевна. Основным видом деятельности организации указано «образование профессиональное дополнительное».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

NEWS.ru решил прояснить позицию столичного департамента образования и науки о данной ситуации. Там заявили, что к дистанционному образованию в новом учебном году возвращаться не планируют.

Информация о том, что якобы по данным Департамента образования и науки в Москве снова введут режим изоляции, не соответствует действительности. Никаких инструкций о работе в режиме изоляции в сентябре Департамент не давал. Более того, в Москве сейчас постепенно снимаются ограничения. С 23 июня московские детские сады возобновляют работу в обычном режиме. В них будут строго соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования, чтобы исключить возможность распространения вирусной инфекции. Также с 3 июля по всей стране, в том числе в Москве, в очном формате стартует ЕГЭ. Новый учебный год школы планируют начать в привычном формате, — сообщили чиновники в ответ на запрос редакции.

На днях в СМИ просочились данные, будто столичный департамент образования и науки рассылает по подведомственным учреждениям некие рекомендации, в которых говорится, что вторая волна коронавируса якобы может начаться в сентябре. В ответ на это профильное ведомство московской мэрии подтвердило , что рассылают по школам информационные письма о возможности худшего развития эпидемиологической ситуации в городе, хотя по базовому сценарию Минпросвещения РФ учебный год в Москве должен начаться 1 сентября в обычном формате. Данная «профилактическая работа», как сообщали ранее в департаменте, ведётся по линии оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Дамоклов меч второй волны

Профсоюзные активисты призывают общественность не паниковать в связи с распространением информации о возможным возвращении дистанционного образования, а чиновников — не забывать про необходимость защиты труда педагогов.

Сенсационного чего-то в этом (информировании школ о возможности дистанционного обучения. — NEWS.ru) нет. Мы хотели бы акцентировать внимание на необходимости выбора такого режима работы [в условиях второй волны пандемии], который был бы щадящим и для учителей, и для родителей. Не исключено, что при ухудшении обстановки власти могут ввести этот режим, хоть все действительно устали от дистанционного обучения и боятся его продолжения. Но способствовать нагнетанию паники в этой связи очень не хотелось бы. Дистанционка — это, действительно очень тяжело, поэтому властям следует сконцентрироваться на выработке определённых стандартов ведения онлайн-занятий, поскольку нагрузка на учителей при нескольких уроках подряд в таком формате большая. Ольга Мирясова оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель»

Как писал NEWS.ru, в последнее время также активно циркулировали слухи о якобы введении режима самоизоляции после 20 сентября с цифровыми пропусками, однако столичные власти опровергли эти данные, назвав их провокационными.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тем не менее, в других регионах рассматривают возможность дистанционного обучения на случай ухудшения ситуации. В частности об этом заявляли губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и министр образования Нижегородской области Сергей Злобин .