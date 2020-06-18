Власти Москвы опровергли информацию о продолжении удалённой учёбы в школах

https://static.news.ru/photo/088ca2a6-b189-11ea-b915-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Департамент образования и науки Москвы опроверг наличие инструкций по работе школ в режиме изоляции в сентябре. Новый учебный год столичные образовательные учреждения планируют начать в привычном очном формате.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе департамента.

В СМИ появилась информация о том, что якобы по данным департамента образования, 20 сентября в Москве снова введут режим изоляции. Это провокационное сообщение абсолютно не соответствует действительности, — подчеркнул собеседник агентства.

В пресс-службе обратили внимание на то, что в Москве в настоящее время постепенно снимаются все введённые из-за коронавируса ограничения. В частности, с 23 июня, соблюдая санитарные требования, возобновят работу детские сады, а с 3 июля, как и по всей стране, в Москве в очном формате стартует ЕГЭ.

Ранее, как передавал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила с высокой степенью вероятности, что в сентябре школьники вернутся за парты по всей России, так как уже сейчас ситуация с коронавирусом «управляемая».