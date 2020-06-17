Попова заявила о возобновлении очного обучения в школах с сентября

https://static.news.ru/photo/b6035616-b0c9-11ea-b980-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya /Global Look Press

Школьники России, вероятно, смогут вернуться в свои учебные заведения в начале сентября.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об этом в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1». По её словам, ведомство уже подготовило рекомендации по организации учебного процесса в школах. Попова подчеркнула, что форму очного обучения «отменять нельзя». Также глава Роспотребнадзора отметила, что уже в настоящее время эпидемиологическая ситуация «управляемая».

Высокая доля уверенности на сегодняшний день есть, что в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объёме получать удовольствие от учебного процесса, — резюмировала Попова.

Школы и вузы в российских регионах с начала апреля перешли на удалённый формат обучения из-за распространения коронавирусной инфекции. По этой же причине выпускные экзамены в школах были перенесены. При этом правительство разрешило выдавать аттестаты о среднем полном образовании без сдачи обязательных предметов на ЕГЭ. Экзамен потребуется только поступающим в высшие учебные заведения.

Как писал NEWS.ru, Министерство просвещения утвердило расписание проведения единого госэкзамена. 29 и 30 июня состоится пробный ЕГЭ, основной этап будет проходить с 3 по 23 июля, а резервные дни намечены на 24 и 25 июля. Те, кто по уважительной причине не сдаст ЕГЭ в эти сроки, смогут подтвердить знания в период с 3 по 8 августа.