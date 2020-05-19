В России 19 мая вспоминают как день создания Пионерии. Так получилось, что как раз 20 лет назад государство начало по-настоящему выстраивать новую систему политического воспитания детей и юношества. Она шла по трём направлениям — молодёжные организации при партии власти, разветвлённая империя Росмолодёжи и её предшественники, а также ведомственные инициативы вроде нынешней Юнармии. Количество бюджетных средств, вкаченных в эти проекты за прошедшее время, трудно подсчитать даже приблизительно, а их общественная польза очевидна далеко не всем. Об этом — в материале NEWS.ru.

Партийный призыв

В 1999 году несколько избирательных объединений были совмещены в блок «Единство», который должен был стать парламентской поддержкой будущего президента Владимира Путина, а в перспективе — партией власти.

Весной 2000 года при нём создали организацию «Молодёжное Единство», будущая МГЕР. Ей придумали девиз «Нам продолжать историю». Возглавила молодёжное подразделение Александра Буратаева, ведущая программы новостей на главном государственном канале ОРТ, на тот момент уже депутат Госдумы. По этому поводу даже в 2000 году в СМИ встречались едкие характеристики вроде «Комсомол имени Путина». Функционеры «Единства» в то время не раз повторяли, что молодёжная организация не будет заниматься политикой — для этого есть партия, а сосредоточится только на социальных инициативах, к примеру, борьбе с наркоманией. Через год на базе блока появилась партия «Единая Россия», но «Молодёжное Единство» до 2005 года существовало под прежним названием.

«Молодую Гвардию Единой России» возглавил уже телеведущий и шоумен Иван Демидов. Шефство от партии над «молодёжкой» было поручено Вячеславу Володину и Ирине Яровой. В СМИ редко звучат упоминания о численности МГЕР, но на 2015 год она оценивалась лидерами организации в 150 тыс. человек. Очевидно, что списочный состав далёк от реального активистского, тем не менее организация во все годы могла обеспечить умеренную массовку на партийных мероприятиях. Основным стимулом вступления в МГЕР для молодёжи всегда был предполагаемый карьерный рост, однако практика показывает, что политические перспективы на уровне местных отделений за все годы существования движения получили 5-10 активистов на каждый регион. Как правило, их продвижение начинается с Молодёжного парламента, потом городская или областная дума, а далее, при стечении счастливых обстоятельств, возможно даже включение в состав правительства региона.

Иван Демидов (архивное фото) Russian Look

На финансирование МГЕР никогда не жаловалась. Несмотря на наличие в уставе движения обязательства раскрывать структуру и объёмы расходов, такие отчёты нигде не публикуются. Самый очевидный источник средств — финансирование от материнской партии, которая, в свою очередь, получает деньги из бюджета и от благотворителей. Так, на 2018 год в «ЕР» поступили из разных источников 7,2 млрд рублей, из которых 4,3 млрд — средства федерального бюджета.

Есть и другие пути государственного финансирования. Так, в 2012-2017 годах одних только президентских грантов МГЕР получила на 37 млн рублей. В 2007-м бюджет Москвы потратил 61 млн рублей на установленные по городу рекламные баннеры МГЕР и её проекта «Политзавод».

Кроме того, каждый участник должен платить членские взносы. Их размер в публичных документах нигде не упоминается, однако на отчётных собраниях региональных отделений звучали суммы порядка 300 рублей ежемесячно.

Росмолодёжь и его истоки

Конкурентом «Молодёжного Единства» и МГЕР с самого начала выступало альтернативное внепартийное прокремлёвское движение. Речь идёт о движении «Идущие вместе», созданном в 2000 году одновременно с партийной «молодёжкой» и возглавленным Василием Якеменко. В первой половине нулевых оно прославилось скандальными акциями, в том числе борьбой с неугодными писателями вроде Владимира Сорокина. Первоначально к работе движения пытались привлечь музыканта Константина Кинчева, актёра Сергея Бодрова и даже, по слухам, политика и писателя Эдуарда Лимонова, но из этого ничего не вышло. После первого киевского Майдана в 2004 году движение объявило своей целью противостояние так называемым «оранжевым революциям». Доходы и их источники движения никогда не раскрывались. Правда, с 2002 года, по словам самого Якеменко, местные организации «Идущих» «в рамках эксперимента» начали получать средства по статье расходов на взаимодействие муниципальных властей с молодёжными организациями.

В 2005 году руководство и большая часть состава «Идущих вместе» перетекли в движение «Наши». Василий Якеменко поставил ему задачу за несколько лет нарастить численность до 250 тыс. человек и стать заметной политической силой. Куратором проекта стал замглавы администрации президента Владислав Сурков.

В 2008 году было создано федеральное агентство Росмолодёжь под руководством всё того же Василия Якименко, которое стало центром целой империи подконтрольных молодёжных структур. По этой линии тем же «Нашим» поступало прямое государственное финансирование. Самое известное из мероприятий движения — форум «Селигер» — получал ежегодно от 145 до 280 млн рублей.

Участники 10-го всероссийского молодежного форума Селигер 2014. Михаил Климентьев/РИА Новости

В 2013 году под патронажем «Наших» было создано движение «Сеть» (не путать с одноимённой, предположительно существующей организацией, которая признана российским судом террористической и запрещена). Основная деятельность проекта состояла в разрисовывании городов патриотическими граффити и раздаче соответствующей символики. В частности, движение наладило выпуск женских футболок с вырезом на груди в виде профиля Владимира Путина. Представители «Сети» утверждали, что работа финансируется частными пожертвованиями «крупного окологосударственного бизнеса». Однако Фонд борьбы с коррупцией утверждал, что только в 2015 году «проект Сеть» получил бюджетные гранты на сумму 70 млн рублей.

При содействии «Наших» и Росмолодёжи было создано ещё несколько проектов, которые, правда, быстро перестали существовать — движение «Сталь», «Добровольная молодёжная дружина», «Православный корпус» и другие.

Одним из них стало движение «Мишки», созданное как раз для того, чтобы занять нишу пионерской организации, то есть охватить средний школьный возраст. Оно было сформировано в 2007 году, тогда же его активисты обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой возглавить движение, какой последовал ответ — неизвестно. Серьёзного финансирования «Мишки» никогда не имели, как и сколько-нибудь заметной массовости. По уставу организации, её лидеры, многие из которых одновременно являлись комиссарами движения «Наши», именовались «Мохнатыми вожатыми», они носили шейный платок красно-белого цвета, а также куртку бурого цвета в виде плюшевого медвежонка, на спине была надпись: «Мохнатый Вожатый», на груди значок в виде медвежонка. В 2010 году Росмолодёжь перестала финансировать «Мишек». Самым значительным итогом деятельности этого проекта можно считать назначение его бывшего руководителя Юлии Зиминой членом Общественной палаты РФ.

В 2015 году Росмолодёжь создала «Российское движение школьников», которое с тех пор себя практически не проявило.

Другое движение, поддерживаемое Росмолодёжью, — «Россия молодая» — гораздо более известно. Оно было основано в 2005 году под руководством Максима Мищенко, также комиссара «Наших». С 2007-го по 2011 годы он имел мандат депутата Госдумы, а в 2017 году получил 2,5 года колонии за мошенничество с грантами. Именно в этом году была распущена и «Россия молодая».

Движение придерживалось идеологии «гражданского национализма», а целью объявляло борьбу против «западной экспансии, терроризма и коррупции».

Спустя 15 лет существования Росмолодёжи и подшефных ей структур, их общественная польза остаётся сомнительной для значительного числа наблюдателей. Тем не менее, бюджет этого ведомства растёт. В 2015 году он составлял 1,16 млрд рублей, в 2019-м уже 2,7 млрд.

«Местные» и Юнармия

Существовали и «частные» проекты, за скобками Росмолодёжи. Например, в 2005 году было создано движение «Местные», которое, правда, ограничилось в своей работе географией Подмосковья и Москвы, а курировалось губернатором Московской области. Позиционировало оно себя как «движение молодых политических экологов». В рамках своей работы члены «Местных» боролись и с оппозицией, в частности, пикетировали офис партии «Другая Россия». С 20 по 28 июня 2007 года движение «Местные» проводило акцию «Не дадим рулить мигрантам!», в ходе которой призывало население не пользоваться услугами частных извозчиков — нелегальных мигрантов. После этого в Совете Федерации попросили проверить движение на экстремизм. На данный момент его деятельность в публичном поле практически не видна.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Примерно похожий генезис у новой военизированной пионерии — Юнармии. В том смысле, что создано оно по инициативе непрофильного ведомства — Министерства обороны и лично Сергея Шойгу. С 2016 года её штабы есть во всех регионах России и даже за рубежом. Первоначально планировалось, что их размещение будет соответствовать дислокациям военных частей и клубов ДОСААФ.

Бюджет Юнармии с 2016 по 2018 годы составлял 163 млн, 245 млн и 137 млн рублей соответственно. Изначально движение полностью финансировало ДОСААФ, которому деньги на это, предположительно, выделяет всё то же Минобороны через многоуровневую систему субсидирования.

В заключение, надо напомнить, что задолго до создания профильного федерального агентства, ещё в 1990 году был создан Российский союз молодёжи, фактически он учреждался на смену упразднённому комсомолу. Сейчас в нём официально состоит 115 тыс. человек — студентов и школьников. РСМ называет себя неполитической организацией. Во многом это правда, серьёзные попытки государства воссоздать молодёжную структуру идеологического воспитания и пропаганды начались только в 2000 году. Особых успехов, как считают многие наблюдатели, они не имели, и далеко не все из них так уж этим огорчены.