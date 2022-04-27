Новость о скором начале работы приложения «Россграм» — отечественного аналога Instagram (деятельность соцсети запрещена в России) — наделала много шума. Почему сроки запуска проекта пришлось перенести, какие пользователи не смогут открыть страницу в соцсети, какие рекламные и технические возможности предложат разработчики юзерам, сколько стоит красивый никнейм и кто из звёзд уже прошёл предрегистрацию, в интервью NEWS.ru рассказал сооснователь и совладелец ресурса Александр Зобов.
«На нас обрушилось огромное количество хакерских атак»
— СМИ писали, что авторы «Россграма» — однокурсники Павла Дурова. Если это правда, то помогает вам как-то этот факт или нет? Общаетесь ли с Павлом?
— Слух несколько преувеличен. Мы учились с Павлом на филологическом факультете СПбГУ. Но лично не знакомы.
— Кто выступает разработчиками «Россграма»?
— У нас уже сложился костяк команды разработчиков. Это наши отечественные специалисты во главе с директором по продукту Сергеем Ульяшенковым. Также есть отдел PR и маркетинга. Мы планируем расширять команду.
— Почему ресурс не открылся до сир пор, хотя этого события ждали ещё в марте?
— Действительно, 1 марта я опубликовал пост на личной странице в соцсетях о том, что наша команда работает над «Россграмом». В последующие несколько дней информацию о нашей инициативе опубликовали практически все известные СМИ мира. Мы с партнёрами не ожидали такого ажиотажа: уже в первые два дня о желании зарегистрироваться на ресурсе заявили более 90 тысяч пользователей. Одновременно на нас обрушилось огромное количество хакерских атак: хакеры создавали параллельные сайты и мошеннические приложения, пытались обрушить наши серверф.
— С какой целью?
— Чтобы мы ушли, не открывшись. Чтобы в России не появилось отечественного аналога Instagram.
Поэтому мы и отложили открытие, чтобы максимально обезопасить от хакеров наши серверы, а также личные данные пользователей. Запуск первой версии планируем в июне-июле, назвать более точную дату я пока не готов.
Мы стремимся как можно раньше запустить базовую версию приложения — не в наших интересах затягивать запуск.
— Государство вам помогает? Или «Россграм» сугубо частная инициатива?
— Пока частная. Но мы готовы рассматривать такие предложения.
Чем «Россграм» отличается от Instagram
— Некоторые подшучивают над названием: почему «Россграм», а не «Тристаграмм». Кто придумал название и почему оно именно такое? Почему было не назваться более симпатичным отечественным словом?
— Название придумали мы с командой. Оно и шуточное, и способствовало эмоциональному восприятию людей. Также мы рассчитывали, что это сыграет свою роль (действительно сыграло) в пиаркампании: название прошло по всем СМИ мира.
— Чем «Россграм» похож на Instagram? И чем отличается кардинально?
— Прежде всего будет похож по визуалу, поскольку пользователи привыкли к определённой внешней оболочке. Если осуществим кардинальные изменения, это вызовет отторжение. А мы хотим, чтобы пользователи чувствовали себя в «Россграм» как дома.
При этом мы расширяем функционал. Например, у Instagram не существует возможности заказать рекламу блогеров через саму платформу. Хотя это было бы удобно и для блогеров, и для бизнеса: своего рода внутренняя биржа. У «Россграма» такая возможность будет. Будет возможность платного доступа к контенту: в «Россграме» можно будет публиковать закрытые видео. Это удобно, к примеру, для онлайн-школ и онлайн-курсов: пользователь вносит оплату и получает доступ.
— Платформа точно справится технически?
— Мы считаем, что мощностей у нас достаточно.
В настоящее время на предрегистрации находятся порядка 650 тысяч будущих пользователей. Среди них звёзды шоу-бизнеса и вообще бизнеса. Топовые блогеры бронируют никнеймы.
Уже есть Александр Жданов (самый молодой путешественник России, который посетил практически все страны мира), Александр и Никита Малинины, Ольга Бузова, то есть достаточно известные. И другие популярные персоны также продолжают подавать заявки на никнеймы.
— Как вы привлекаете звёзд?
— Объясняем им, что будет неправильно, если их никнейм вдруг займёт кто-то другой. Звёздам никнеймы даём в первую очередь. Как это делал в своё время «ВКонтакте». Но многие обращаются сами: звёзды заинтересованы сохранить лёгкий доступ для своей аудитории к своему аккаунту в новой соцсети.
— То есть, звоните Ольге Бузовой и говорите ей: «Оля, приходите в „Россграм“, чтобы никнейм olgabuzova не заняла условная Маша Пупкина с целью переманить аудиторию Бузовой». Так это происходит?
— Примерно так. Или, к примеру, на днях мы выступали на форуме известной крупной компании, презентовали нашу соцсеть. Мы договорились о том, что компания предоставит нам список никнеймов всех своих департаментов, чтобы заранее забронировать и чтобы никто не покушался на их имена.
Сколько стоит красивый никнейм в «Россграме»?
— Никнеймы предоставляете бесплатно? Или продаёте?
— Для известных личностей — по индивидуальным договорённостям, для бизнеса это платная услуга. Опять же, по аналогии с «ВКонтакте», который в 2009 году давал возможность за плату компаниям бронировать имена: одну тысячу долларов стоило имя.
— А у вас о каких суммах речь?
— Первоначальные цены до запуска приложения — от 10 000 рублей за ник для личной или бизнес-странички. Кроме того, мы приготовили список из нескольких сотен топовых коротких имён со стартовой ценой 25 000 руб. Имена поступят в продажу уже на этой неделе. Так что никнейм в «Россграме» можно даже подарить на день рождения.
— Прошли ли предрегистрацию Павел Дуров, Дмитрий Медведев и Кремль?
— Пока нет. Всему своё время.
— Блогеры в интервью NEWS.ru высказывали пожелание, чтобы при создании любой новой отечественной платформы разработчики давали «возможность быстро и без сложностей перенести весь свой контент нажатием одной кнопки, а не 33 разных кнопочек». Вы учтёте это?
— Технически это возможно, да. И мы сейчас как раз над этим работаем.
— Как вы модернизируете сторис?
— Мы хотим дать больше свободы. Например, готовим возможность добавлять анимированные фильтры на статичные фотографии, чтобы пользователь мог загружать собственные изображения, помимо базового набора смайлов и гифок.
Это сильно расширит возможности брендирования для корпоративного сегмента, а обычные пользователи смогут делать собственный арт поверх истории. Это особенно важно для креативных людей. Будут и другие новые возможности.
— Смогут ли регистрироваться в «Россграме» иностранные пользователи или эта соцсеть только для россиян?
— Здесь нет никаких ограничений. Единственное, изначально интерфейс приложения будет только на русском языке.
Но для нас важна пророссийская позиция пользователя, либо он должен быть аполитичным.
Чтобы со страницы не осуществлялось призывов агрессивного характера, как это происходило в закрытых теперь в России соцсетях.
— Кто главные конкуренты «Россграма» и как планируете их обойти?
— «Россграм» в поисковой системе сейчас запрашивают более 600 тысяч раз в месяц. У конкурентов запросы в разы меньше. То есть мы уже самые шумные и известные. Осталось стать самыми внимательными к потребностям целевой аудитории и тщательно реализовать их. Тогда у конкурентов будет мало шансов. В целом мы готовы конкурировать.
— Если запрещённая в России соцсеть вдруг вернётся в ближайшие месяцы, «Россграм» не сможет взлететь?
— Не похоже, что возвращение состоится в ближайшие два-три года. Мы за это время наберём свою аудиторию. И благодаря функциям, которых нет в Instagram, мы аудиторию удержим. Ещё делаем ставку на внимание к пользователям и их живому участию в развитии соцсети, чистоту контента, более качественную ленту. Убеждён, что в этом «Россграм» тоже будет отличаться от Instagram в выгодную сторону.