Совладелец «Россграма»: для нас важна пророссийская позиция пользователя Александр Зобов рассказал NEWS.ru, когда стартует «Россграм», чем соцсеть функционально отличается от Instagram и учился ли он с Павлом Дуровым

Новость о скором начале работы приложения «Россграм» — отечественного аналога Instagram (деятельность соцсети запрещена в России) — наделала много шума. Почему сроки запуска проекта пришлось перенести, какие пользователи не смогут открыть страницу в соцсети, какие рекламные и технические возможности предложат разработчики юзерам, сколько стоит красивый никнейм и кто из звёзд уже прошёл предрегистрацию, в интервью NEWS.ru рассказал сооснователь и совладелец ресурса Александр Зобов.

«На нас обрушилось огромное количество хакерских атак»

— СМИ писали, что авторы «Россграма» — однокурсники Павла Дурова. Если это правда, то помогает вам как-то этот факт или нет? Общаетесь ли с Павлом?

— Слух несколько преувеличен. Мы учились с Павлом на филологическом факультете СПбГУ. Но лично не знакомы.

— Кто выступает разработчиками «Россграма»?

— У нас уже сложился костяк команды разработчиков. Это наши отечественные специалисты во главе с директором по продукту Сергеем Ульяшенковым. Также есть отдел PR и маркетинга. Мы планируем расширять команду.

Главный разработчик Сергей Ульяшенков за работой Личный архив Александра Зобова

— Почему ресурс не открылся до сир пор, хотя этого события ждали ещё в марте?

— Действительно, 1 марта я опубликовал пост на личной странице в соцсетях о том, что наша команда работает над «Россграмом». В последующие несколько дней информацию о нашей инициативе опубликовали практически все известные СМИ мира. Мы с партнёрами не ожидали такого ажиотажа: уже в первые два дня о желании зарегистрироваться на ресурсе заявили более 90 тысяч пользователей. Одновременно на нас обрушилось огромное количество хакерских атак: хакеры создавали параллельные сайты и мошеннические приложения, пытались обрушить наши серверф.

— С какой целью?

— Чтобы мы ушли, не открывшись. Чтобы в России не появилось отечественного аналога Instagram.

Поэтому мы и отложили открытие, чтобы максимально обезопасить от хакеров наши серверы, а также личные данные пользователей. Запуск первой версии планируем в июне-июле, назвать более точную дату я пока не готов.

Мы стремимся как можно раньше запустить базовую версию приложения — не в наших интересах затягивать запуск.

— Государство вам помогает? Или «Россграм» сугубо частная инициатива?

— Пока частная. Но мы готовы рассматривать такие предложения.

Чем «Россграм» отличается от Instagram

— Некоторые подшучивают над названием: почему «Россграм», а не «Тристаграмм». Кто придумал название и почему оно именно такое? Почему было не назваться более симпатичным отечественным словом?

— Название придумали мы с командой. Оно и шуточное, и способствовало эмоциональному восприятию людей. Также мы рассчитывали, что это сыграет свою роль (действительно сыграло) в пиаркампании: название прошло по всем СМИ мира.

Личный архив Александра Зобова

— Чем «Россграм» похож на Instagram? И чем отличается кардинально?

— Прежде всего будет похож по визуалу, поскольку пользователи привыкли к определённой внешней оболочке. Если осуществим кардинальные изменения, это вызовет отторжение. А мы хотим, чтобы пользователи чувствовали себя в «Россграм» как дома.

При этом мы расширяем функционал. Например, у Instagram не существует возможности заказать рекламу блогеров через саму платформу. Хотя это было бы удобно и для блогеров, и для бизнеса: своего рода внутренняя биржа. У «Россграма» такая возможность будет. Будет возможность платного доступа к контенту: в «Россграме» можно будет публиковать закрытые видео. Это удобно, к примеру, для онлайн-школ и онлайн-курсов: пользователь вносит оплату и получает доступ.

— Платформа точно справится технически?

— Мы считаем, что мощностей у нас достаточно.

В настоящее время на предрегистрации находятся порядка 650 тысяч будущих пользователей. Среди них звёзды шоу-бизнеса и вообще бизнеса. Топовые блогеры бронируют никнеймы.

Уже есть Александр Жданов (самый молодой путешественник России, который посетил практически все страны мира), Александр и Никита Малинины, Ольга Бузова, то есть достаточно известные. И другие популярные персоны также продолжают подавать заявки на никнеймы.

Ольга Бузова Сергей Булкин/NEWS.ru

— Как вы привлекаете звёзд?

— Объясняем им, что будет неправильно, если их никнейм вдруг займёт кто-то другой. Звёздам никнеймы даём в первую очередь. Как это делал в своё время «ВКонтакте». Но многие обращаются сами: звёзды заинтересованы сохранить лёгкий доступ для своей аудитории к своему аккаунту в новой соцсети.

— То есть, звоните Ольге Бузовой и говорите ей: «Оля, приходите в „Россграм“, чтобы никнейм olgabuzova не заняла условная Маша Пупкина с целью переманить аудиторию Бузовой». Так это происходит?

— Примерно так. Или, к примеру, на днях мы выступали на форуме известной крупной компании, презентовали нашу соцсеть. Мы договорились о том, что компания предоставит нам список никнеймов всех своих департаментов, чтобы заранее забронировать и чтобы никто не покушался на их имена.

Сколько стоит красивый никнейм в «Россграме»?

— Никнеймы предоставляете бесплатно? Или продаёте?

— Для известных личностей — по индивидуальным договорённостям, для бизнеса это платная услуга. Опять же, по аналогии с «ВКонтакте», который в 2009 году давал возможность за плату компаниям бронировать имена: одну тысячу долларов стоило имя.

— А у вас о каких суммах речь?

— Первоначальные цены до запуска приложения — от 10 000 рублей за ник для личной или бизнес-странички. Кроме того, мы приготовили список из нескольких сотен топовых коротких имён со стартовой ценой 25 000 руб. Имена поступят в продажу уже на этой неделе. Так что никнейм в «Россграме» можно даже подарить на день рождения.

Сооснователь и совладелец «Россграма» Александр Зобов Личный архив Александра Зобова

— Прошли ли предрегистрацию Павел Дуров, Дмитрий Медведев и Кремль?

— Пока нет. Всему своё время.

— Блогеры в интервью NEWS.ru высказывали пожелание, чтобы при создании любой новой отечественной платформы разработчики давали «возможность быстро и без сложностей перенести весь свой контент нажатием одной кнопки, а не 33 разных кнопочек». Вы учтёте это?

— Технически это возможно, да. И мы сейчас как раз над этим работаем.

— Как вы модернизируете сторис?

— Мы хотим дать больше свободы. Например, готовим возможность добавлять анимированные фильтры на статичные фотографии, чтобы пользователь мог загружать собственные изображения, помимо базового набора смайлов и гифок.

Это сильно расширит возможности брендирования для корпоративного сегмента, а обычные пользователи смогут делать собственный арт поверх истории. Это особенно важно для креативных людей. Будут и другие новые возможности.

— Смогут ли регистрироваться в «Россграме» иностранные пользователи или эта соцсеть только для россиян?

— Здесь нет никаких ограничений. Единственное, изначально интерфейс приложения будет только на русском языке.

Но для нас важна пророссийская позиция пользователя, либо он должен быть аполитичным.

Артём Соболев/NEWS.ru

Чтобы со страницы не осуществлялось призывов агрессивного характера, как это происходило в закрытых теперь в России соцсетях.

— Кто главные конкуренты «Россграма» и как планируете их обойти?

— «Россграм» в поисковой системе сейчас запрашивают более 600 тысяч раз в месяц. У конкурентов запросы в разы меньше. То есть мы уже самые шумные и известные. Осталось стать самыми внимательными к потребностям целевой аудитории и тщательно реализовать их. Тогда у конкурентов будет мало шансов. В целом мы готовы конкурировать.

— Если запрещённая в России соцсеть вдруг вернётся в ближайшие месяцы, «Россграм» не сможет взлететь?

— Не похоже, что возвращение состоится в ближайшие два-три года. Мы за это время наберём свою аудиторию. И благодаря функциям, которых нет в Instagram, мы аудиторию удержим. Ещё делаем ставку на внимание к пользователям и их живому участию в развитии соцсети, чистоту контента, более качественную ленту. Убеждён, что в этом «Россграм» тоже будет отличаться от Instagram в выгодную сторону.