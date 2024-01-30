Бизнесмен рассказал о надеждах Блиновской на покровителей Бизнесмен Ковалев: Блиновская надеялась на помощь жен чиновников

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Елена Блиновская

Предприниматель Андрей Ковалев предположил в разговоре с NEWS.ru, что блогер Елена Блиновская, долг которой перед ФНС составляет порядка 1,5 млрд рублей, надеялась на помощь высокопоставленных покровителей. По его мнению, надежда на их поддержку могла сыграть роль в том, что Блиновская нарушила правила домашнего ареста, после чего суд отправил ее в СИЗО.

Она считала себя неприкасаемой, будучи уверенной, что среди членов ее поклонников есть жены высокопоставленных чиновников. Она надеялась, что ее покровители ей помогут. Но не помогли, — высказал мнение Ковалев.

После возбуждения уголовного дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств суд назначил Блиновской в качестве меры пресечения домашний арест. Она находилась в этот период в загородном коттедже вместе с семьей. В конце декабря Блиновская провела у себя дома вечеринку, на которой присутствовали 15 гостей. После этого по ходатайству Следственного комитета суд заменил ей домашний арест на пребывание в СИЗО. В настоящий момент блогер находится в женском следственном изоляторе № 6 в районе Печатники.

Также стало известно, что из-за долгов Елены Блиновской ее мать лишилась пенсионных накоплений. По данным журналистов, под арест подпали 168 тысяч рублей женщины.