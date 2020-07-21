Журналисты нашли дом в Луцке, где жил захвативший заложников мужчина

https://static.news.ru/photo/c1e5cb10-cb65-11ea-9b3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pershyjnews/facebook.com

Стало известно, где жил мужчина, который захватил пассажиров автобуса в заложники в городе Луцк на западе Украины. Его дом нашли журналисты. Также они побывали по официальному адресу в городе Дубно Ровенской области, где прописан нападавший Максим Плохой (Кривошей).

Как рассказал изданию Суспільне его сосед Владимир, квартира Кривошея в Луцке последние 15 лет пустует. По его словам, родители Максима давно умерли, оба были педагогами. Отец работал в Луцком политехническом университете. Мама преподавала в сельской школе. По словам Владимира, Максим провёл шесть лет в тюрьме, он якобы попал туда во время обучения в том же заведении, где преподавал отец.

У мужчины есть своя семья и младший брат. Максим месяц назад приезжал к нему на празднование дня рождения, говорят соседи.

В городе Дубно на улице Морозенко, где официально зарегистрирован Кривошей, сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Одна из соседок рассказала изданию, что на мужчину ранее жаловались в полицию из-за его агрессии к жителям. Также она заявила, что кто-то слышал, как он бил жену и сына.

Ребёнку 15 лет. Он говорит, что отношения с отцом у него «более-менее нормальные» и такого поступка от него он не ожидал. Сын нападавшего также добавил, что его мама уехала в Луцк.

Максим Кривошей последние лет пять занимался в Дубно опекой животных, в частности — собак.

Его все знают, и власть знает, и ветеринары. Все в шоке. Он никогда не проявлял агрессии, воспитанный, сдержанный, — отметила зоозащитница из Ровно Алла Лосик.

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. В 09:26 террорист сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Он также предупредил сотрудников правоохранительных органов, что вооружён и имеет при себе взрывные устройства. Сейчас с террористом ведутся переговоры. Захватчик выдвигает требования о том, чтобы представители украинской власти, бизнеса и Церкви признали себя террористами. Кроме того, он настаивает на публикациях об этом в СМИ.

По данным Службы безопасности Украины, в автобусе находится около 10 заложников. Площадь с автобусом оцеплена, её контролируют снайперы. На месте происшествия находятся министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и руководитель Антитеррористического центра Руслан Баранецкий.

Что известно о захватчике

В Нацполиции Украины сообщили, что личность мужчины установлена, это — 44-летний житель Ровенской области Максим Кривошей. Мужчина имеет психические расстройства и недавно состоял на учёте у психиатра. По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, он является автором книги «Философия преступника». По информации из открытых источников, эта книга вышла в Луцке в 2014 году. Она описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.

Все страницы в соцсетях злоумышленника были созданы недавно. В них мало публикаций. В Twitter он вёл аккаунт под ником Максим Плохой. Вскоре после захвата заложников администрация сервиса его заблокировала, писал NEWS.ru.