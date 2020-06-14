Происшествия

Жители Северо-Курильска ощутили землетрясение на острове Парамушир

03:18, 15 июня 2020
Фото: E]Oscar Rivera/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник, 15 июня, у северных Курил, сообщили сейсмологи.

Эпицентр сейсмического события находился в 240 километрах от Северо-Курильска на острове Парамушир, но жители города ощутили подземные толчки силой 3 балла, рассказала РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.

Очаг землетрясения находился на глубине 39 километров, — добавила специалист.

Данных о жертвах и разрушениях нет.

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на юге Ирана. Очаг находился на глубине 10 км.

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