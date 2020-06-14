Жители Северо-Курильска ощутили землетрясение на острове Парамушир

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Три человека стали жертвами смертельного ДТП на трассе А-108 в Московской области.

Столкновение легковушки и грузового автомобиля произошло в Орехово-Зуево. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и медики. По их данным, погибли три человека, есть ли ещё пострадавшие, пока неизвестно. Проводится проверка...