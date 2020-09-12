Жители села в ЕАО эвакуированы из-за прорыва дамбы

https://static.news.ru/photo/8593c3c0-f643-11ea-857b-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 79.mchs.gov.ru

Шестьдесят жителей улицы Западной села Ленинское эвакуированы из-за прорыва дамбы в ЕАО. Вода хлынула к жилым домам, сейчас прорыв устраняют 700 человек, на месте работает тяжёлая инженерная и спецтехника.

Накануне из-за повышения уровня воды в реке Амур в селе было введено чрезвычайное положение. Отметка «Опасно» у села превышена на 80 см и составляет 930 см, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЕАО.

На данный момент подтоплены 30 подворий, затоплена дорога. Дамбу восстанавливают при помощи песчано-гравийной смеси и бетонных плит. В настоящее время решается вопрос о размещении эвакуированных людей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дамбу Санкт-Петербурга закрыли из-за неблагоприятных погодных условий — в Северной столице ожидают шторм. Из-за возможного поднятия воды в Неве до критической отметки технические службы привели в действие комплекс защитных сооружений (КЗС) от наводнений.