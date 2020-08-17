Житель Москвы избил годовалую падчерицу из-за плача

В одной из квартир на юго-востоке Москвы отчим избил годовалую падчерицу. Инцидент произошёл 15 августа.
Ребёнок был госпитализирован с множественными травмами головы вместе с матерью. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Как
Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
В пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты рассказали журналистам, что семья является многодетной.
NEWS.ru писал, что полиция задержала отчима, избившего падчерицу. С задержанным проводят необходимые следственные действия, правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства инцидента.
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