Житель Москвы избил годовалую падчерицу из-за плача

https://static.news.ru/photo/90967a6a-e09a-11ea-88eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одной из квартир на юго-востоке Москвы отчим избил годовалую падчерицу. Инцидент произошёл 15 августа.

Ребёнок был госпитализирован с множественными травмами головы вместе с матерью. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, отчим находился в нетрезвом состоянии, ребёнок разозлил его своим плачем. Мать девочки в момент инцидента была у подруги.

Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты рассказали журналистам, что семья является многодетной.

NEWS.ru писал, что полиция задержала отчима, избившего падчерицу. С задержанным проводят необходимые следственные действия, правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства инцидента.