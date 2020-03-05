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Жителя Калуги признали виновным в публичном оправдании терроризма. Мужчина оставил комментарий в социальной сети «ВКонтакте» о взрыве в Архангельске у здания ФСБ.

По словам адвоката международной правозащитной группы «Агора» Татьяны Молокановой, обвинение запрашивало для мужчины шесть лет и один месяц колонии общего режима, а представители защиты настаивали на оправдательном приговоре.

Суд приговорил мужчину по части 2 статьи 205.2 УК РФ к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима. По словам адвоката, приговор суда будет обжалован.

В 2017 году осуждённый был приговорён по части 2 статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды» и части 2 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» к штрафу в 400 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс».

Взрыв в приёмной управления ФСБ по Архангельской области устроил 17-летний местный житель 31 октября 2018 года. Он погиб на месте. Три сотрудника ФСБ получили ранения.

NEWS.ru писал, что в 2019 году процент россиян, которые получили тюремные сроки за различные высказывания увеличился до 6,8. В 2018 году такое наказание получили 5,5% осуждённых. По данным информационно-аналитического центра «Сова», реальное лишение свободы за слова в 2019 году получили 50 человек, в 2018-м таких случаев было 49.