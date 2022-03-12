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Женщина, зарезавшая сына в Москве, лечилась в психлечебнице

Омбудсмен: женщина, убившая ребёнка в Москве, лечилась в психлечебнице
22:02, 13 марта 2022
Женщина, зарезавшая сына в Москве, лечилась в психлечебнице Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
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Женщина, зарезавшая ножом трёхлетнего ребенка, ранее состояла на учёте в психиатрическом стационаре, заявила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня утром на улице Средняя Первомайская женщина нанесла смертельные ножевые ранения своему малолетнему ребёнку. Ранее она проходила лечение в психиатрическом стационаре. Женщина задержана, возбуждено уголовное дело по пункту «В» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство). Совместно с правоохранительными органами держим ситуацию на контроле, — сообщила Ярославская.

Ранее тело трёхлетнего ребёнка с ножевыми ранениями обнаружили в квартире жилого дома на Средней Первомайской улице Москвы. Следователи задержали 27-летнюю мать ребёнка, подозреваемую в убийстве, сообщили в столичной прокуратуре.

В городе Энгельс 12 февраля Саратовской области правоохранительные органы задержали 29-летнюю женщину, обвиняемую в совершении покушения на пятилетнего сына. Ребёнок был госпитализирован с множественными ножевыми ранениями.

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