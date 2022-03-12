Тело трёхлетнего мальчика с ножевыми ранениями обнаружили в Москве
Захар Чайченко
Захар Чайченко
12:37, 13 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Тело трёхлетнего ребёнка с ножевыми ранениями обнаружили в квартире жилого дома на Средней Первомайской улице Москвы. Следователи задержали 27-летнюю мать ребёнка, подозреваемую в убийстве, пишет ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.
По предварительной информации, утром тело мальчика 2019 года рождения обнаружено в квартире жилого дома на улице Средняя Первомайская с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. На момент происшествия в квартире также находилась мать малолетнего 1995 года рождения, — сказано в сообщении.
В данный момент прокуратура устанавливает обстоятельства и причины случившегося, возбуждено уголовное дело. Следователи также проверяют работу органов опеки.
В Сети появились фотографии, снятые в квартире подозреваемой.
Ранее в городе Энгельс Саратовской области правоохранительные органы задержали 29-летнюю женщину, обвиняемую в совершении покушения на пятилетнего сына. Ребёнок был госпитализирован с множественными ножевыми ранениями.