Тело трёхлетнего мальчика с ножевыми ранениями обнаружили в Москве

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Пропавшую больше года назад в Москве модель Гретту Ведлер нашли мёртвой в Липецке. Её тело лежало в чемодане, спрятанном в багажнике автомобиля. Подозреваемый в убийстве девушки задержан, сообщает Пятый канал.

Об исчезновении Ведлер стало известно в конце февраля 2021 года. Тогда её знакомый сообщил в полицию, что уже давно не может связаться с девушкой. По его словам, незадолго до исчезновения...