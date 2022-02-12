В Энгельсе мать-одиночка пыталась зарезать 5-летнего ребёнка
Антон Соловьев
Антон Соловьев
10:31, 12 февраля 2022
Фото: saratov.sledcom.ru
Читайте нас в Google Новости
В Саратовской области в городе Энгельса правоохранительные органы задержала 29-летнюю женщину, которая подозревается в совершении покушении на пятилетнего сына. Ребёнок ранее был госпитализирован с множественными ножевыми ранениями, об этом передаёт СК РФ по региону. Как отмечают в Следственном комитете, женщина воспитывала ребёнка одна.
В медицинское учреждение был госпитализирован 5-летний мальчик с множественными колото-резаными ранениями на теле, в том числе в области груди, живота и шеи, — сообщают в ведомости.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области мужчина зарезал двухлетнюю дочь из-за бытового конфликта с сожительницей.
Инцидент произошёл 4 февраля в городе Троицке. Между подозреваемым и его сожительницей разгорелся конфликт. В какой-то момент мужчина попытался ударить женщину ножом, в то время как на руках у неё сидел ребёнок. В результате удар пришёлся на девочку. Её экстренно госпитализировали, но спасти девочку не удалось.