В Энгельсе мать-одиночка пыталась зарезать 5-летнего ребёнка

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Во время подготовки к спектаклю «Доходное место», который идёт в театре «Ленком», сотрудник в результате травмы сломал позвоночник. Постановка была запланирована на 12 февраля, сообщает Lenta.ru. Мужчина был доставлен в больницу, на данный момент его состояние оценивается как стабильное.

По данным агентства, во время работы 46-летний технический работник Алексей Аладьев получил травму. После чего его коллегами была вызвана скорая помощь, она отвезла пострадавшего в НИИ имени Склифосовского. В результате...