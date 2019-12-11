https://static.news.ru/photo/ddb49d20-1ba8-11ea-8e1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожарные прибыли на вызов о пожаре в жилом четырёхэтажном доме на западе столицы и спасли из огня человека.

Возгорание произошло в доме № 3 по улице Кубинка, на третьем этаже. Площадь пожара составила пять кв. м, спасён один человек. До прибытия расчёта находившаяся в квартире женщина выпала из окна, её осматривают врачи скорой помощи, сообщает источник NEWS.ru в экстренных службах города.

Как писал NEWS.ru ранее, тело человека обнаружено при тушении загоревшегося деревянного дома в московском районе Внуково. Пожар произошёл в посёлке Толстопальцево на Луговой улице, его площадь составила 50 кв. м.