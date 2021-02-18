«Жемчужный прапорщик» Бойко получил третий условный срок

https://static.news.ru/photo/f1ce2bfa-7205-11eb-92d4-96000091f725_660.jpg Вадим Бойко Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга приговорил к полутора годам лишения свободы бывшего полицейского Вадима Бойко более известного как «жемчужный прапорщик». Для экс-силовика это третий условный срок.

Он напал на помощника оперативного дежурного в дежурной части УМВД Красногвардейского района Санкт-Петербурга в сентябре 2020 года. Преступление Бойко совершил, когда был пьян. «Жемчужный прапорщик» ударил полицейского в лицо. Бывший силовик признал вину и извинился перед потерпевшим. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга.

Бойко «прославился» в Интернете после несанкционированного митинга оппозиции в Санкт-Петербурге в 2010 году. Тогда во время разгона акции он избил одного из протестующих дубинкой и оттаскал его за волосы, а также называл митингующих «хорьками». В Сети ему дали прозвище «жемчужный» из-за браслета на руке. За превышение должностных полномочий Куйбышевский районный суд приговорил Бойко к 3,5 года лишения свободы условно 26 декабря 2011 года.

Через два года уже бывший сотрудник полиции был осуждён на три года условно за стрельбу в чебуречной. Он пришёл в кафе на улице Чайковской с официально зарегистрированным охотничьим ружьём. Бойко решил, что в этом заведении у него украли часы. Экс-полицейский был пьян.

Как писал NEWS.ru, 2 февраля на заседании Симоновского суда Москвы прокурор назвала подсудимого блогера Алексея Навального уникальным гражданином России из-за двойной условной судимости. Представитель обвинения подчеркнула, что он является единственным россиянином дважды условно осуждённым.