Замначальника Московской таможни арестовали по делу о взятке

https://static.news.ru/photo/499410b8-15f2-11eb-9fbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресненский суд столицы арестовал замначальника Московской таможни Сергея Цуканова по делу о взяточничестве.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Срок ареста установлен до 23 декабря.

Ранее следствие потребовало отправить под стражу на два месяца заместителя главы Московской таможни — начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Сергея Цуканова, обвиняемого в получении взятки в размере 500 тысяч рублей.

Цуканов был задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки в 500 тысяч рублей. Знакомый таможенника, сотрудник фирмы, действующей в интересах ООО «Меховой мир», сообщил Цуканову, что его подчинённые якобы необоснованно изъяли товары у компании во время проверки. Цуканов вместе с другими сотрудниками его подразделения решил потребовать взятку за допуск к изъятым товарам. Он сообщил своему знакомому о необходимости передать полмиллиона рублей и в ходе нескольких телефонных звонков подтвердил эти договорённости. Вечером 22 октября представители компании, представлявшей интересы «Мехового мира», в рамках оперативного эксперимента передали Цуканову 500 тысяч рублей. После чего сотрудник таможни был задержан, писал NEWS.ru.