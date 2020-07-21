Захвативший автобус в Луцке сообщил, что один из заложников ранен

https://static.news.ru/photo/b908b3ee-cb7a-11ea-b0ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: pershyjnews/facebook.com

Среди пассажиров захваченного в Луцке автобуса есть раненый, вместе с ним внутри находятся беременная и ребёнок. Об этом рассказал сам террорист, когда общался по телефону с журналистами.

В плохом состоянии заложники. Один человек ранен, одна беременная, один ребёнок, — заявил он корреспондентам львовского телеканала «НТА».

До этого представитель правоохранительных органов вновь попытался переговорить с террористом после того, как у него получилось передать воду заложникам.

Захват заложников произошёл утром 21 июля на Театральной площади. Сейчас с террористом ведутся переговоры. Мужчина выдвигал требования в Twitter. В микроблоге он сообщил, что представители высших государственных органов, крупного бизнеса и Церкви должны выложить в своих соцсетях сообщение со следующим текстом: «Я — Ф. И. О., должность, я — террорист в законе». В противном случае, угрожает мужчина, он устроит взрывы.

В Службе безопасности Украины сообщили, что в автобусе сейчас находятся около 10 заложников. До этого стало известно, что террориста зовут Кривошей Максим Степанович и он является «очень подготовленным террористом-фанатиком» и настроен он серьёзно.

Правоохранители Украины возбудили дело по статье «терроризм» после того, как у станции метро в Киеве были найдены взрывные устройства. После информации о бомбе, а также на фоне захвата заложников в Луцке полиция стала получать звонки о том, что взрывные устройства якобы заложены в других важных объектах в столице и регионах.

Пассажирам смогли передать воду и продукты питания. Сумку с едой принёс к автобусу представитель полиции. При этом захватчик выдвинул требование к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он дал полчаса на то, чтоб глава государства записал видео, в котором признает себя террористом.

Как писал NEWS.ru, сотрудники Службы безопасности Украины завели уголовное производство по статье «Террористический акт».