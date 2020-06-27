Задержаны участники перестрелки в Северной Осетии

https://static.news.ru/photo/12c75d72-b843-11ea-888f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники конфликта с применением огнестрельного оружия, в результате которого погиб человек, установлены и задержаны, сообщает МВД по региону.

В ходе перестрелки были ранены четверо человек, один из которых скончался, остальные госпитализированы в местную больницу. Конфликт разгорелся в селе Майское Пригородного района на бытовой почве, точные причины пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что неизвестные стреляли по автомобилю на границе Ингушетии и Северной Осетии.

Все участники конфликта в настоящее время установлены и задержаны. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, — резюмировали в ведомстве.

Как писал NEWS.ru ранее, популярный исполнитель Лоуренс Фрэнк, известный поклонникам рэп-музыки под псевдонимом Huey, был смертельно ранен в перестрелке в Сент-Луисе (Миссури, США).