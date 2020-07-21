Задержан предполагаемый «бутовский маньяк»

https://static.news.ru/photo/85085590-cb2a-11ea-8145-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Столичные следователи задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в «насильственных действиях сексуального характера». Он действовал на территории района Южное Бутово с 3 июля. Пострадавшими признаны семь женщин, три из них его уже опознали.

В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные действия, в ходе которых уже трое потерпевших опознали нападавшего, — сообщили в СУ СК РФ по Москве.

По данным следствия, маньяк нападал на женщин преимущественно в вечернее время. Пострадавшие, обратившись в полицию, описали одинаковые приметы преступника. На него заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Как сообщает РЕН ТВ, первая жертва маньяка, 20-летняя Мария Н., утверждает, что маньяк напал на неё на Южнобутовской улице в ночное время, когда она возвращалась домой. Это был мужчина среднего роста с тёмными короткими волосами, его лицо скрывала медицинская маска. Ей удалось дать отпор агрессору и убежать. Второе нападение произошло на той же улице в ту же ночь. На 47-летнюю Ирину С. маньяк напал со спины. Ей сбежать не удалось. У третьей жертвы, 28-летней Амины Т., «бутовский маньяк» отобрал ещё и телефон. А Татьяну Т. преступник поджидал у одного из домов по улице Адмирала Лазарева. Он также был в маске и напал сзади, но ей удалось вырваться.

Как писал NEWS.ru, бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, больше известный как «ангарский маньяк», признался в убийстве ещё двух женщин, о которых он не рассказывал. Эти убийства были совершены им с 1995 по 1998 год в Ангарске. Попков сейчас этапирован в Иркутск из Торбеевского централа в Мордовии. Он отбывает пожизненное за 81 убийство и три покушения на убийство женщин. Маньяку уже предъявлено обвинение по одному эпизоду, по второму проводятся следственные действия.