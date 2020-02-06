https://static.news.ru/photo/f9d41a34-48d6-11ea-999c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителя Уфы Владимира Санкина, спасшего детей от педофила, но при этом убившего его, обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Максимальный срок наказания по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Как сообщают «Аргументы недели», жители Уфы категорически не согласны с этим обвинением и собирают подписи в поддержку Санкина. Они считают его гражданскую позицию достойной большого уважения. Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом, он не отрицает нанесение смертельных ударов, но говорит, что убивать никого не хотел.

Как писал NEWS.ru, к Владимиру Санкину на улице обратился 14-летний подросток. Он рассказал, что над ним и его знакомым надругался неизвестный мужчина. Уфимец избил обидчика подростков руками и палкой. От полученных травм тот скончался в машине скорой помощи. Следствие выяснило, что погибший был педофилом-рецидивистом. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершённые лицом, имеющим судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».