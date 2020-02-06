Жителя Уфы Владимира Санкина, спасшего детей от педофила, но при этом убившего его, обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Максимальный срок наказания по этой статье — 15 лет лишения свободы.
Как
Как писал NEWS.ru, к Владимиру Санкину на улице обратился 14-летний подросток. Он рассказал, что над ним и его знакомым надругался неизвестный мужчина. Уфимец избил обидчика подростков руками и палкой. От полученных травм тот скончался в машине скорой помощи. Следствие выяснило, что погибший был педофилом-рецидивистом. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершённые лицом, имеющим судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».
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