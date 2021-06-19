Взрывы и пожар на Лужнецкой набережной Москвы попали на видео

Очевидцы поймали на видео взрывы и пожар на Лужнецкой набережной Москвы в районе парка Горького. Хлопки звучат так часто, будто взрывается множество петард — если ЧП и правда происходит на складе пиротехники, разъяснения излишни.
Видео разлетелось по многим Telegram-каналам, включая NEWS.ru. Очевидец, показавший ситуацию в районе парка, спокойно отдыхает на траве, прячась от солнца под берёзой. В это время по другую сторону Москвы-реки валит светло-серый дым и слышны хлопки.
Как уже сообщалось ранее, пожару на складе пиротехники в Лужниках сразу был присвоен второй уровень сложности. Сотрудники Главного управления МЧС России по Москве запросили дополнительные силы, в том числе авиацию и дорожных патрульных.
Столичная госавтоинспекция, в свою очередь, направила на место происшествия экипажи дорожно-патрульной службы. На данном участке ввели временное ограничение движения транспорта на двух полосах из трёх в каждом направлении.
Информации по пострадавшим на данный момент не поступало. Подробности ЧП выясняются.
По уточнённой информации, ранг сложности пожара