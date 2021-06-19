Взрывы и пожар на Лужнецкой набережной Москвы попали на видео

https://static.news.ru/photo/f1f3b4ea-d111-11eb-8500-96000091f725_660.jpg Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Очевидцы поймали на видео взрывы и пожар на Лужнецкой набережной Москвы в районе парка Горького. Хлопки звучат так часто, будто взрывается множество петард — если ЧП и правда происходит на складе пиротехники, разъяснения излишни.

Видео разлетелось по многим Telegram-каналам, включая NEWS.ru. Очевидец, показавший ситуацию в районе парка, спокойно отдыхает на траве, прячась от солнца под берёзой. В это время по другую сторону Москвы-реки валит светло-серый дым и слышны хлопки.

Как уже сообщалось ранее, пожару на складе пиротехники в Лужниках сразу был присвоен второй уровень сложности. Сотрудники Главного управления МЧС России по Москве запросили дополнительные силы, в том числе авиацию и дорожных патрульных.

Столичная госавтоинспекция, в свою очередь, направила на место происшествия экипажи дорожно-патрульной службы. На данном участке ввели временное ограничение движения транспорта на двух полосах из трёх в каждом направлении.

Информации по пострадавшим на данный момент не поступало. Подробности ЧП выясняются.

По уточнённой информации, ранг сложности пожара повысился до третьего, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.