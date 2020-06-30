Взрыв на тепловой электростанции в Индии унёс жизни четырёх человек

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В Индии произошёл взрыв на тепловой электростанции. В результате ЧП погибли как минимум четыре человека.

По данным телеканала NDTV, ещё 13 получили ранения. Инцидент произошёл в округе Куддалор в южном штате Тамилнад. По предварительным данным, на электростанции взорвался котёл. Причины ЧП пока не известны. На месте работают спасатели и экстренные службы, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске. 29 мая из повреждённого резервуара вылилось около 20–22 тысяч тонн нефтепродуктов. Топливо отравило почву и загрязнило реки, по оценке экологов, на годы сделав их непригодными для планктона и рыбы. К утру 5 июня сотрудники МЧС сумели локализовать распространение нефтепродуктов.

Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

СК возбудил дело о халатности в отношении начальника цеха ТЭЦ. В связи со случившимся президент России Владимир Путин поручил ужесточить природоохранные нормы. По мнению главы государства, причиной катастрофы стало использование старого резервуара, который давно следовало заменить, чтобы «не было ни экологического, ни материального ущерба».