«Выживет один»: подмосковный студент перед смертью получил странное СМС

В Подмосковье при странных обстоятельствах погиб студент первого курса Международного юридического института. Тело 19-летнего подростка обнаружили в посёлке Власиха.
По данным Lenta.ru, юношу
Ранее NEWS.ru писал, что невеста умерла в день собственной свадьбы в селе Мургук в Дагестане. Об этом рассказали в местном Следственном комитете. Инцидент произошёл 5 сентября. Женщина переволновалась и купила в аптеке лекарство для успокоения. Однако после приёма препарата ей стало хуже. Она поступила в больницу, где скончалась.
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