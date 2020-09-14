«Выживет один»: подмосковный студент перед смертью получил странное СМС

https://static.news.ru/photo/5520f55a-f6a2-11ea-80e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье при странных обстоятельствах погиб студент первого курса Международного юридического института. Тело 19-летнего подростка обнаружили в посёлке Власиха.

По данным Lenta.ru, юношу нашли подвешенным на крюках над межкомнатной дверью. Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильный телефон студента, компьютер, тетрадь и флеш-накопитель. При этом полицейских насторожило странное СМС, которое получил юноша. В нём было написано: «Ты и 99 игроков, выживет только один». По данному факту проводится расследование.

Ранее NEWS.ru писал, что невеста умерла в день собственной свадьбы в селе Мургук в Дагестане. Об этом рассказали в местном Следственном комитете. Инцидент произошёл 5 сентября. Женщина переволновалась и купила в аптеке лекарство для успокоения. Однако после приёма препарата ей стало хуже. Она поступила в больницу, где скончалась.