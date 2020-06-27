Второй строительный кран упал из-за непогоды в Набережных Челнах

https://static.news.ru/photo/34dd3104-b8a0-11ea-b5fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Главное управление МЧС России по Татарстану/vk.com

В Набережных Челнах на стройплощадке произошло ЧП. Из-за сильного ветра с дождём рухнул башенный кран.

В 19.50 поступило сообщение о падении строительного крана по адресу: Набережные Челны, посёлок ЗЯБ, проспект Набережночелнинский, строительная площадка жилого комплекса «Междуречье», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Татарстану.

На площадке строительные работы не производились. Оперативная группа Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона не обнаружила повреждений на зданиях. Это уже второй рухнувший в городе кран, передаёт РИА Новости.

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