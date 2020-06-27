Происшествия

Второй строительный кран упал из-за непогоды в Набережных Челнах

21:00, 27 июня 2020
Фото: Главное управление МЧС России по Татарстану/vk.com

В Набережных Челнах на стройплощадке произошло ЧП. Из-за сильного ветра с дождём рухнул башенный кран.

В 19.50 поступило сообщение о падении строительного крана по адресу: Набережные Челны, посёлок ЗЯБ, проспект Набережночелнинский, строительная площадка жилого комплекса «Междуречье», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Татарстану.

На площадке строительные работы не производились. Оперативная группа Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона не обнаружила повреждений на зданиях. Это уже второй рухнувший в городе кран, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в столице в результате разгула стихии 20 июня пострадали три человека. Все они госпитализированы. Один человек травмирован упавшим деревом, двое других пострадали при ударе молнии в парке «Коломенское».

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