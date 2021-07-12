Воспитанница детского дома в Смоленске надышалась дезодорантом и умерла

Уголовное дело по статье о халатности должностных лиц возбудил СУ СК РФ по Смоленской области после того, как воспитанница местного детского дома скончалась, надышавшись газом из дезодоранта. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Инцидент произошёл в Сафоновском детском доме — школе. По версии следствия, в ночь на понедельник, 30 августа, две несовершеннолетние воспитанницы поочерёдно вдыхали газовые пары антиперспиранта. После этого они почувствовали себя плохо. В результате 12-летняя воспитанница умерла, её 16-летняя подруга была госпитализирована.

В сообщении СК отмечается, что глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о первоначальных результатах расследования.

Ранее врачи назвали негативные последствия использования дезодорантов.