Воспитанница детского дома в Смоленске надышалась дезодорантом и умерла
Уголовное дело по статье о халатности должностных лиц возбудил СУ СК РФ по Смоленской области после того, как воспитанница местного детского дома скончалась, надышавшись газом из дезодоранта. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.
Инцидент
В сообщении СК отмечается, что глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о первоначальных результатах расследования.
Ранее врачи назвали негативные последствия использования дезодорантов.