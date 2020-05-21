В России увеличиваются объёмы производства дезодорантов и антиперспирантов — эти средства традиционно пользуются популярностью у покупателей, особенно в тёплое время года. Однако врачи предостерегают россиян от их частого использования. О проблемах, с которыми можно столкнуться из-за регулярного применения дезодорантов, а также об альтернативной продукции NEWS.ru рассказали специалисты.

За первые три месяца 2020 года в России произвели антиперспирантов и дезодорантов на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика Росстата, с которой ознакомился NEWS.ru. Эти косметические средства есть на полке дома чуть ли не у каждого. Однако врачи не советую регулярно использовать дезодоранты, потому что в их составе могут содержаться опасные для организма компоненты.

В первую очередь, речь идёт о свинце. С одой стороны, он является хорошим антисептиком, но с другой — токсичным для организма веществом, к которому у человека может быть индивидуальная непереносимость. Кроме того, пагубное влияние на здоровье могут оказать встречающиеся в составе дезодорантов титан и цианид. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила врач-терапевт Людмила Лапа.

Что касается дезодорантов-аэрозолей, то при их изготовлении зачастую используются кислоты и консерванты, отмечает специалист. Они тоже обладают токсическим действием на организм.

Тяжёлые металлы, которые могут находиться в составе дезодорантов, имеют свойство накапливаться в организме, поясняет терапевт. Ситуация осложняется тем, что рядом с аксиллярной областью, куда наносится средство, находятся лимфоузлы и сосуды.

В конечном счёте, частое использование косметического средства может привести к отравлению и лимфадениту. Иногда человеку даже требуется хирургическое вмешательство, поясняет Лапа.

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Я бы рекомендовала россиянам использовать пасты от пота. Составы у них лучше, чем у дезодорантов и антиперспирантов — туда обычно входят мел и окись цинка. Цинк, в свою очередь, достаточно безопасный препарат, который не оказывает на организм человека побочных действий. Кроме того, могу посоветовать детские присыпки. Они обычно хорошего качества, потому что проходят множество исследований, перед тем как попасть на полки магазинов. В детских присыпках используются порошки мелкодисперсного цинка, которые при умеренном нанесении на аксиллярную область не оставляют запаха и следов на коже и одежде. Людмила Лапа терапевт терапевт

Тем, кто всё-таки считает нужным применять дезодоранты, врач рекомендует соблюдать правила гигиены: не давать пользоваться шариковым средством другим людям и наносить его только на чистое тело. В противном случае в продукт попадут бактерии, и он потеряет свои свойства.

Некоторые люди при использовании дезодорантов и антиперспирантов также могут сталкиваться с дерматитом. Зачастую это происходит из-за того, что в составе находится гидрат хлористого алюминия. Он является более активным и агрессивным веществом, чем другие, и по этой причине может вызывать кожные реакции. При этом риск столкнуться с дерматитом выше у людей, которые используют антиперспиранты пролонгированного действия, которые не нужно обновлять в течение дня. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила дерматолог Татьяна Егорова.

Хорошая альтернатива дезодорантам — инъекции ботулотоксина в аксиллярную область. Они полностью останавливают потоотделение в этой зоне. Вреда такие инъекции не приносят, потому что не оказывают системного воздействия на организм. Многие считают, что после такой процедуры у человека нарушается терморегуляция, но это не так. Аксиллярная область — не такая уж и большая зона терморегуляции. Повторять процедуру следует не чаще, чем раз в полгода. Татьяна Егорова дерматолог, косметолог, трихолог дерматолог, косметолог, трихолог

В качестве альтернативы дезодорантам врач рекомендовала россиянам использовать специальные прокладки. Они приклеиваются с внутренней стороны рубашек в аксиллярной области и защищают одежду от влаги.