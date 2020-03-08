6 марта в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии была госпитализирована восьмиклассница. Медики диагностировали у неё отравление наркотиками.
Учительница пострадавшей рассказала, что школьница проживает в интернате вместе с братом. Мать подростков лишили родительских прав, о местонахождении их отца ничего не известно.
В день отравления, по словам педагога, школьница ничего не ела, кроме шоколадки,
Ранее NEWS.ru писал о 26-летней учительнице из американского Детройта. Она устроила оргию с двумя школьниками 16 и 17 лет на глазах у одноклассников. Кэтрин Хоуталинг признали виновной в преступном сексуальном поведении, а также в одном эпизоде передачи запрещённого вещества. Суд приговорил её к четырём годам заключения.
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