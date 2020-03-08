https://static.news.ru/photo/cf2d698e-6154-11ea-a525-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

6 марта в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии была госпитализирована восьмиклассница. Медики диагностировали у неё отравление наркотиками.

Учительница пострадавшей рассказала, что школьница проживает в интернате вместе с братом. Мать подростков лишили родительских прав, о местонахождении их отца ничего не известно.

В день отравления, по словам педагога, школьница ничего не ела, кроме шоколадки, сообщает РЕН ТВ. После пятого урока девочке стало плохо, ей вызвали скорую. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее NEWS.ru писал о 26-летней учительнице из американского Детройта. Она устроила оргию с двумя школьниками 16 и 17 лет на глазах у одноклассников. Кэтрин Хоуталинг признали виновной в преступном сексуальном поведении, а также в одном эпизоде передачи запрещённого вещества. Суд приговорил её к четырём годам заключения.