Восемь футболистов погибли в ДТП в Гане

https://static.news.ru/photo/e0c03564-fb23-11ea-83f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: SportsWorldGhanal/facebook.com

В результате ДТП с автобусом, перевозившим футболистов молодёжной лиги, погибли восемь спортсменов.

Водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство вылетело с трассы и упало в реку, сообщает «Матч ТВ».

Шесть футболистов погибли на месте, ещё двое скончались после госпитализации.

В больницу были доставлены 24 человека с незначительными травмами, ещё четверо игроков находятся в тяжёлом состоянии.

В сообщении говорится, что футбольная команда ехала на регистрацию в Молодёжной футбольной лиге.

Президент Футбольной ассоциации Ганы Курт Окраку выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее NEWS.ru писал, что ливанский футболист Мохаммед Ави скончался после огнестрельного ранения в голову.