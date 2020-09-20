Восемь футболистов погибли в ДТП в Гане

В результате ДТП с автобусом, перевозившим футболистов молодёжной лиги, погибли восемь спортсменов.
Водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство вылетело с трассы и упало в реку,
Шесть футболистов погибли на месте, ещё двое скончались после госпитализации.
В больницу были доставлены 24 человека с незначительными травмами, ещё четверо игроков находятся в тяжёлом состоянии.
В сообщении говорится, что футбольная команда ехала на регистрацию в Молодёжной футбольной лиге.
Президент Футбольной ассоциации Ганы Курт Окраку выразил соболезнования семьям погибших.
Ранее NEWS.ru писал, что ливанский футболист Мохаммед Ави скончался после огнестрельного ранения в голову.
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