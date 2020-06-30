Волгоградского диджея задержали в бане с двумя мальчиками

https://static.news.ru/photo/a5d10c5c-bb0a-11ea-9dfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов обвиняют 47-летнего жителя Волгограда в педофилии. Согласно предварительным данным, речь идёт об известном в городе диджее.

По версии следствия, мужчина в июне 2020 года совершил действия сексуального характера по отношению к 12-летнему мальчику, а также развратные действия по отношению к 13-летнему ребёнку. Инцидент произошёл в бане. 27 июня его задержали, 29 июня избрали меру пресечения в виде ареста, несмотря на просьбы о решении, не связанном с лишением свободы.

В Следственном комитете журналистам V1.ru подтвердили факт делопроизводства, однако не стали комментировать версию о личности подозреваемого. Партнёры диджея по студии звукозаписи отказались от комментариев.

Журналисты отмечают, что в момент совершения преступления все бани должны были быть закрыты в связи с коронавирусом. Кроме того, мужчину арестовал суд района Городище, однако правонарушение было совершено в Дзержинском районе, где и живёт подозреваемый.

Как писал NEWS.ru, бывшего руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова подозревают в связи с девочкой-подростком. Её адвокат Шота Горгадзе заявил, что экс-чиновник был другом семьи, а получать «непристойные сообщения» от подозреваемого школьница начала ещё в возрасте 13 лет. Когда ей исполнилось 15, Натаров пригласил подростка в кино. Девочка согласилась, но потом оказалось, что Натаров арендовал приватный зал.

Когда о возможной связи Натарова с несовершеннолетней узнали журналисты, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак потребовал уволить чиновника с должности помощника главы Россельхознадзора. Его требование было исполнено, при том что защита Натарова заявляет о его добровольном решении покинуть пост и не портить репутацию ведомства. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. В настоящее время он находится под домашним арестом.