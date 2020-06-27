Экс-помощника главы Россельхознадзора обвинили в педофилии

https://static.news.ru/photo/9514ea70-b86a-11ea-9042-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Натаров Фото: fsvps.ru

Следствие направило ходатайство об аресте бывшего чиновника Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Дмитрия Натарова по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

Бывшего помощника главы Россельхознадзора обвиняют в педофилии и взяточничестве.

Поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Натарова, обвиняемого по части 1 и 2 статьи 135 «Развратные действия» и по части 6 статьи 290 «Получение взятки», — сообщила Кокая РИА Новости.

Натарова подозревают в связи с девочкой-подростком. Её адвокат Шота Горгадзе заявил, что экс-чиновник был другом семьи, а получать «непристойные сообщения» от подозреваемого школьница начала ещё в возрасте 13 лет. Когда ей исполнилось 15, Натаров пригласил подростка в кино. Девочка согласилась, но потом оказалось, что Натаров арендовал приватный зал.

Когда о возможной связи Натарова с несовершеннолетней узнали журналисты, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак потребовал уволить чиновника с должности помощника главы Россельхознадзора. Его требование было исполнено, при том что защита Натарова заявляет о его добровольном решении покинуть пост и не портить репутацию ведомства.

Что касается второй статьи, по которой проходит Натаров, то изначально задержан чиновник был за многомиллионную взятку. Следователи утверждают, что чиновник получил от представителей разных юрлиц более шести с четвертью миллионов рублей за период работы с 2008 года. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ.

Как писал NEWS.ru, родители школьницы опасались, что Натарову удастся избежать наказания. Они направили письмо главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой изъять дело и передать его в Главное управление СК. Натаров полностью отрицает свою вину.