Видео с моментом обрушения батута в Барнауле попало в Сеть

https://static.news.ru/photo/75e19b5c-c15c-11eb-a957-96000091f725_660.jpg Фото: incident22/vk.com

Следственный комитет опубликовал видеозапись, на которой виден момент обрушения батута в Барнауле, передаёт РЕН ТВ.

На кадрах видно , как ветер сдувает аттракцион, который взлетает из-за обрыва строп. В этот момент один ребёнок успевает выпрыгнуть на землю. Внутри остались две девочки 2017 года рождения, которых отбросило на трамвайные пути.

В Минздраве Алтайского края рассказали, что состояние пострадавших детей оценивается медиками как тяжёлое и крайне тяжёлое. Девочкам оказывается экстренная медицинская помощь, проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным мэрии Барнаула, батут принадлежит индивидуальному предпринимателю, который арендует землю у ТЦ.