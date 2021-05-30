Видео с моментом обрушения батута в Барнауле попало в Сеть

Следственный комитет опубликовал видеозапись, на которой виден момент обрушения батута в Барнауле, передаёт РЕН ТВ.
На кадрах
В Минздраве Алтайского края рассказали, что состояние пострадавших детей оценивается медиками как тяжёлое и крайне тяжёлое. Девочкам оказывается экстренная медицинская помощь, проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным мэрии Барнаула, батут принадлежит индивидуальному предпринимателю, который арендует землю у ТЦ.