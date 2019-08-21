Частный вертолёт упал вблизи деревни Шулма в Череповецком районе Вологодской области, сообщает СК РФ.
По предварительным данным, пилот воздушного судна не заметил линию электропередачи, вертолёт задел провода и упал в реку Суду.
Тело пилота найдено рядом с местом крушения. Он опознан, — сообщает МЧС.
На месте крушения работают сотрудники Следственного комитета, спасатели продолжают поиски пассажира.
Ранее очевидцы сняли на видео момент крушения в Греции вертолёта Agusta A-109, на борту которого находились россияне. Инцидент произошёл возле острова Порос в Сароническом заливе 20 августа. На борту вертолёта находились двое пассажиров и пилот. Во время полёта машина зацепила линии электропередачи, загорелась и упала. Все находившиеся на борту погибли, писал News.ru.