Фото: Пресс-служба ГУ МЧС

В Германии восьмилетний мальчик решил прокатиться по ночному автобану на автомобиле родителей. Об этом сообщила полиция города Зоест в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в Facebook.

Малыш выехал из дома на машине с автоматической коробкой передач и разогнался на трассе до скорости 140 километров в час. Поняв, что уже не может уверенно удерживать автомобиль на дороге,...