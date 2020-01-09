https://static.news.ru/photo/b3f3a6fa-3374-11ea-9bf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолёт Ми-8 в пятницу, 10 января, совершил экстренную посадку на территории Таймыра в районе Хатанги. Об этом журналистам сообщил информированный источник.

На борту вертолёта находились 17 человек. Инцидент произошёл во время выполнения рейсового полёта.

Командир доложил об отказе двигателя, и машина совершила экстренную посадку в районе Хатанги, — приводит «Интерфакс» сообщение от источника.

В настоящее время информация о пострадавших отсутствует.

Ранее NEWS.ru писал, что лайнер, выполнявший рейс в Тель-Авив, экстренно приземлился в международном аэропорту Галифакса.

Предварительно экипаж самолёта подал сигнал о задымлении на борту, сведений о пострадавших в результате происшествия пока нет.