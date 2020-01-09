Вертолёт Ми-8 в пятницу, 10 января, совершил экстренную посадку на территории Таймыра в районе Хатанги. Об этом журналистам сообщил информированный источник.
На борту вертолёта находились 17 человек. Инцидент произошёл во время выполнения рейсового полёта.
Командир доложил об отказе двигателя, и машина совершила экстренную посадку в районе Хатанги, —
приводит«Интерфакс» сообщение от источника.
В настоящее время информация о пострадавших отсутствует.
Ранее NEWS.ru писал, что лайнер, выполнявший рейс в Тель-Авив, экстренно приземлился в международном аэропорту Галифакса.
Предварительно экипаж самолёта подал сигнал о задымлении на борту, сведений о пострадавших в результате происшествия пока нет.
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