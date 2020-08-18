Вдова Захарова в суде назвала Ефремова убийцей

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Вдова водителя, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, Маргарита Захарова назвала актёра в суде убийцей. Дело слушается в Пресненском суде Москвы. Сегодня на заседании показания дают потерпевшие по уголовному делу, также ожидается допрос самого артиста.

Как я к Ефремову отношусь? Он убийца, — сказала Захарова.

Адвокат подсудимого Эльман Пашаев ответил, что это может решить лишь только суд.

Что-то я не вижу у вас на глазах слез. Сын хотя бы попытался, — добавил он.

В рамках уголовного дела потерпевшими признаны четыре человека — вдова, брат и двое сыновей погибшего в ДТП. При этом суд отказался признать потерпевшими компанию, в которой работал Сергей Захаров, и его гражданскую жену Ирину Стерхову, с которой тот жил последние 20 лет.

Это заседание суда должно было состоятся ещё 11 августа, но его перенесли из-за госпитализации Ефремова. В тот день по дороге в Пресненский суд ему стало плохо. Актёра госпитализировали в Боткинскую больницу, где диагностировали «инсульт». 15 августа стало известно, что артиста выписали.

Ранее сообщалось, что Ефремов не придёт на очередное заседание из-за плохого самочувствия. По словам адвоката Эльмана Пашаева, у его подзащитного появились нарушения речи и онемение конечностей. Однако утром актёр поехал на слушание. На вопросы встречавших его журналистов он отвечать не стал.

Михаил Ефремов обвиняется в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем смерть человека и совершённом в состоянии опьянения». 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57- летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет колонии, писал NEWS.ru.