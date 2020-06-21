В Воркуте возбудили дело на подозреваемого в убийстве коллег полицейского

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Водитель группы обслуживания дежурной части отдела полиции, подозреваемый в убийстве двух коллег, арестован.

Арестован на два месяца. С ним работают, — сообщил «Интерфаксу» представитель регионального управления СК России.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Как писал NEWS.ru, убийство двух полицейских в Воркуте могло произойти во время пьяного застолья в гараже. По предварительным данным, мужчины поссорились, распивая алкогольные напитки. Оперативники считают, что подозреваемый в расправе над коллегами внезапно схватил нож и напал на жертв. От полученных повреждений они скончались на месте трагедии.

При этом после расправы фигурант продолжил распивать спиртное рядом с телами коллег. Мужчину скоро начала искать его сожительница, спустившаяся в гараж. Но силовик прогнал её. Тогда гражданка вызвала полицию, а сама ушла.

О ЧП стало известно 20 июня. Трупы были найдены в здании в Юнь-Ягинском переулке на территории Воркуты. Для поимки подозреваемого объявили план «Перехват», после чего его задержали. В настоящее время сотрудники ведомства проводят оперативные мероприятия, в ходе которых будут установлены обстоятельства и мотивы преступления.

Также руководство республиканского МВД проведёт проверку, в результате которой полицейского уволят из органов правопорядка. Мужчина понесёт ответственность за совершённое деяние в соответствии с законодательством.