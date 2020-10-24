В Турции избили туристов из-за конфликта бизнесменов

https://static.news.ru/photo/83f57afc-1602-11eb-9a28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Global Look Press

Неизвестные лица напали на отель в Турции и избили туристов, происшествие связывают с конфликтом двух предпринимателей.

Гражданин Турции Орхан Каплан взял отель в городе Кумлуджа в аренду на пять месяцев. Как пишет газета Hürriyet, арендодатель имеет российские гражданство. В октябре турок попросил владельца гостиницы продлить контракт. Бизнесмен отказался идти на встречу и потребовал освободить объект. Каплан указал, что в отеле есть туристы, которые должны уехать только через две недели, и кроме того, ожидается заезд новых гостей. После этого арендодатель пригрозил «разговором на понятном языке».

Через некоторое время в отель ворвалась группа из 15 человек. Издание утверждает, что они говорили по-русски. Трое из них схватили Каплана, связали его и начали избивать. Туристы попытались остановить нападавших, но их тоже избили и потребовали немедленно покинуть гостиницу. Злоумышленники истязали Каплана на протяжении 30 минут. Также они похитили деньги из сейфа.

Туристы вызвали полицию. Нападавших доставили в участок, но отпустили после допроса. Каплана госпитализировали.

Посольство РФ в Турции пока не давало комментариев по ситуации.

Ранее россиянка рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась, после того как у неё выявили коронавирус во время отдыха в Турции. Как передавал NEWS.ru, женщину и её семью могут изолировать в общежитии для коронавирусных больных в 100 километрах от курорта.