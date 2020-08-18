В Татарстане мужчина проломил ребёнку голову за царапину на окне

https://static.news.ru/photo/04ad2e6c-e13b-11ea-bd5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель Набережных Челнов проломил затылок 11-летнему мальчику, задевшему веткой окно его квартиры. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Об этом сообщает СУ СК РФ по Татарстану. По его данным, 16 августа в посёлке ЗЯБ города Набережные Челны двое 11-летних мальчиков решили построить шалаш. Когда они несли собранные для этого ветки мимо многоквартирного дома, одна из ветвей задела окно на первом этаже. Оттуда вышел 26-летний мужчина. Он схватил одного из детей за шиворот и горло, после чего швырнул мальчика на асфальт. После этого мужчину остановили прохожие, передаёт РИА Новости.

Дома ребёнок рассказал о случившемся родным. Позже сотрудники Росгвардии задержали нападавшего. Мальчика госпитализировали, у него диагностирован перелом затылочной кости. Мужчина частично признал причастность к преступлению. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении его под стражу.

26-летний житель города Набережные Челны задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего», — говорится в сообщении.

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