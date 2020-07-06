В Щёлково произошёл взрыв бытового газа в жилом доме

https://static.news.ru/photo/3245732c-bfab-11ea-b6f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

Взрыв предположительно газовоздушной смеси произошёл в трёхэтажном доме в подмосковном Щёлково. ЧП имело место в квартире на втором этаже дома номер 5 на улице Механизаторов.

При приезде пожарных наблюдалось сильное задымление и возгорание на площади 15 кв. м. Огонь уже потушен. Люди в результате случившегося не пострадали, эвакуация не потребовалась, сообщают в пресс-службе областного главка МЧС.

В ликвидации последствий ЧП участвовал 41 человек, было задействовано 13 единиц техники, передаёт «Интерфакс».

2 июня подобная ситуация возникла в пятиэтажном доме в Кирове. В результате травмы получил один человек. Взрыв повредил оконные блоки в двух квартирах и на лестничных клетках подъезда, писал NEWS.ru.