https://static.news.ru/photo/3abfadc0-40d9-11ea-a84f-fa163e074e61_660.jpg Коби Брайант Фото: rmando Arorizo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Видео падения вертолёта легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брайанта опубликовано в Сети.

На кадрах видно, как летящее воздушное судно в один момент начинает мотать из стороны в сторону, после чего оно падает на землю и взрывается. В следующий момент на месте крушения вспыхивает пожар и начинает идти густой чёрный дым.

Как писал NEWS.ru, ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал Коби Брайанта легендой баскетбола и всего мира.

Баскетболист, его 13-летняя дочь Джанна Мария Оноре и ещё семь человек стали жертвами крушения вертолёта в американском штате Калифорния. Соболезнования близким спортсмена выразили лидер США Дональд Трамп и первая леди страны Мелания.