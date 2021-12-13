В серпуховском женском монастыре раскрыли детали взрыва

В Серпуховском Владычном Введенском монастыре подтвердили NEWS.ru информацию о взрыве, произошедшем утром 13 декабря на территории обители. Собеседница отметила, что в результате ЧП никто не пострадал, кроме «террориста».

Да, это у нас произошёл взрыв. Слава богу, никто не пострадал, только сам террорист. <...> Примерно час с чем-то назад дети прибежали перепуганные, сказали, что, вкратце, произошёл взрыв. Всё хорошо, никто не пострадал, лёгкий испуг. Что я слышала — [пострадали] 15-летний подросток один и сам террорист. Больше, вроде, слава богу, жертв не было. [Взрыв произошёл] в гимназии от Храма, на входе в неё было, — рассказали в монастыре.

Мотивом нападения на женский монастырь в Серпухове, по предварительным данным, стала личная неприязнь бывшего ученика церковно-приходской школы при религиозном учреждении к педагогам и монахиням. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, в результате инцидента пострадали восемь человек, среди них семь детей, нападавший погиб. По данным ГУ МВД, пострадали двое: молодой человек, устроивший взрыв, и 15-летний подросток. Все люди из здания были эвакуированы.

Ранее стало известно, что самодельное взрывное устройство в монастырь принёс 18-летний воспитанник приходской школы Владислав С. Следователи проводят проверку по факту произошедшего. Для координации действий правоохранителей на место выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.