https://static.news.ru/photo/9dfca39e-eb42-11e9-aed3-fa163e074e61_660.jpgФото: СК РФ
Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело после исчезновения девятилетней девочки. Она пропала утром 9 октября после того, как отправилась из дома в школу.
Однако на уроках она так и не появилась, и с тех пор о ней ничего не известно.
К расследованию уголовного дела подключены наиболее опытные следователи и криминалисты СК, — сообщили в пресс-службе регионального следственного управления ведомства.
Там уточнили, что дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего. Это распространённая практика в подобных ситуациях, которая позволяет обеспечить более широкие возможности при поиске ребёнка.
Помогать следователям вызвались добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт». Оперативники выясняют обстоятельства у всех, кто способен дать хоть какую-то информацию, которая может помочь выяснить судьбу девочки, — родственников, учителей и её сверстников.