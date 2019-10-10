https://static.news.ru/photo/9dfca39e-eb42-11e9-aed3-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело после исчезновения девятилетней девочки. Она пропала утром 9 октября после того, как отправилась из дома в школу.

Однако на уроках она так и не появилась, и с тех пор о ней ничего не известно.

К расследованию уголовного дела подключены наиболее опытные следователи и криминалисты СК, — сообщили в пресс-службе регионального следственного управления ведомства.

Там уточнили, что дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего. Это распространённая практика в подобных ситуациях, которая позволяет обеспечить более широкие возможности при поиске ребёнка.

Помогать следователям вызвались добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт». Оперативники выясняют обстоятельства у всех, кто способен дать хоть какую-то информацию, которая может помочь выяснить судьбу девочки, — родственников, учителей и её сверстников.

Ранее в Туве, как писал News.ru, был найден 12-летний мальчик, который ранее потерялся в тайге.