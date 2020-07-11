В Санкт-Петербурге на Индустриальной улице прогремел взрыв

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Взрыв прогремел на Индустриальной улице в Санкт-Петербурге.

Очевидцы говорят, что было три хлопка. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. Данных о пострадавших пока нет, сообщает Telegram-канал «112».

Как писал NEWS.ru, хлопок газа произошёл в пятиэтажном доме в Казани. В результате пострадала хозяйка квартиры, где случилось ЧП, все жильцы эвакуированы. Происшествие случилось в доме № 18 по Волгоградской улице Московского района, в трёхкомнатной квартире на пятом этаже. Сообщение о взрыве бытового газа поступило спасателям в 06:40. Дальнейшего горения не произошло. Из дома были эвакуированы 52 человека, 10 из них — дети. Их разместили в ближайшей школе. Состояние дома должна оценить специальная комиссия.