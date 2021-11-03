В Ростовской области более 60 заключённых пожаловались на пытки

В туберкулёзной больнице № 19 Ростовской области более 60 заключённых пожаловались на пытки. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

Впервые об истязаниях в учреждении стало известно в 2020 году. Отмечалось, что осуждённых привязывали к кровати и морили голодом. Тогда же двое погибли в этой больнице — одному сломали позвоночник и четыре ребра, второй скончался от попавшей в открытые раны инфекции.

Суть в том, что в 2019 году, с конца 2019 года по лето 2020 года мы с председателем ОНК узнали о фактах применения к заключённым мер физического стеснения как вязки, так они называются в простонародье. Это меры физического стеснения в отделении психиатрии межрегиональной туберкулезной больнице № 19. <...> Нам стало известно — 23 материала, которые выделили в отдельное дело, его возбудил отдел СК по Октябрьскому району города Ростова-на-Дону, — заявила заместитель председателя региональной ОНК Наталья Меркулова.

По её словам, в туберкулезную больницу поступали заключённые по показаниям докторов и одной из мер воздействия на них было применение жёсткой фиксации к кровати. Меркулова отметила, что по закону предполагается применение таких мер только для того, чтобы успокоить буйных на момент действия препарата. Как только препарат начнёт оказывать действие, человека должны развязать. При этом по данным, которые попали в ОНК, меры физического стеснения постоянно применялись к заключённым. По их словам, их привязывали на срок от трёх до 72 дней.

Ранее сообщалось, что член Общественной наблюдательной комиссии Москвы и член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва считает, что участников бунтов в российских колониях после пыток следует амнистировать, поскольку они не случайно выходят протестовать. Об этом правозащитница рассказала NEWS.ru.

ФСИН согласовала членам СПЧ Еве Меркачёвой, Игорю Каляпину и Андрею Бабушкину масштабную проверку СИЗО и колоний. До конца года им разрешат посетить 40 учреждений из пяти регионов, в том числе ОТБ-1 в Саратове.