В России жертвами коронавируса за сутки стали 119 человек

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 119 человек. Общее число погибших от вируса с начала пандемии достигло 18 484 человек.

Больше всего погибших зафиксировано в Санкт-Петербурге (23), Москве (12) и Свердловской области (10). Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Также медики выявили еще 5 488 новых случаев заражения в 85 регионах, из них 1 229 случаев заболевание протекает без клинических симптомов. Всего в стране заболели 1,057 млн человек. За сутки из больниц были выписаны 5428 человек, выздоровевших от COVID-19. Общее количество вылечившихся на сегодняшний день составляет 873,5 тысячи человек.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская система здравоохранения готова к незначительному росту заболевания коронавирусом. По его мнению, наблюдаемый сейчас небольшой рост числа случаев COVID-19 является естественным, потому что многие вернулись из поездок и начался учебный процесс. Он подчеркнул, что это «не обвальный рост», тем более сейчас ситуация совсем другая, не такая, как в начале пандемии, поскольку вся система здравоохранения страны находится «в повышенной ковидной готовности», писал NEWS.ru.